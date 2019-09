Alberic contracta a quasi 150 aturats durant l’estiu

Connect on Linked in

Quasi cent cinquanta persones han pogut treballar per a l’Ajuntament d’Alberic gràcies als plans d’ocupació que busquen minvar els efectes socials de la desocupació. Diversos plans aprovats per les administracions superiors, complementats amb fons propis del consistori que dirigeix Toño Carratalá, han permès incorporar a exactament cent quaranta-huit persones, que han desenvolupat sobretot treballs rurals de millora de les instal·lacions municipals en el terme local. Així, el Emcora ha permès incorporar a seixanta-huit aturats, mentre la inversió pel denominat popularment com a “atur agrícola” ha provocat que es puga oferir treball a cinquanta-huit treballadors que es mantenien en les llistes del Servef (Labora).

A més, han existit diversos plans que han possibilitat oferir les primeres experiències laborals als joves del municipi. Les díhuit beques oferides pel programa “La Dipu et beca” de la Diputació de València s’han vist complementades per altres quatre que ofereix l’ajuntament, amb un projecte similar (sustentat en fons econòmics propis) i que es denomina “Alberic et beca”.

Durant l’any, les contractacions s’han llançat fins a al voltant de dues-centes persones, amb plans de l’Emcord, Emcorp, Empuju i Emcuju que van permetre la incorporació d’aturats que es van ocupar de labors com el manteniment de zones enjardinades del nucli urbà i els parcs naturals, l’ajuda a domicili o la dinamització comercial i gestió econòmica municipal. “La coordinació amb la resta d’administracions ens permet combatre la xacra de l’atur en el municipi. L’ajuntament té clar com deu ser la seua aposta, amb la incorporació de fons propis per a afavorir les contractacions. Poder donar treball a al voltant de dues-centes persones d’Alberic és dinamitzar l’economia de centenars de persones i millorar les perspectives de futur. Este continuarà sent el nostre rumb”, afirma la regidora de Personal, Liliana Palencia. L’ajuntament va celebrar recentment una reunió (amb massiva assistència de públic) per a informar els aturats sobre els diferents plans existents i les possibilitats per a acollir-se a ells al llarg de l’any.