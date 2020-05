Alberic contractarà a 82 treballadors del règim agrari

Print This Post

L’Ajuntament d’Alberic contractarà a quasi cent treballadors del sector agrari en l’exercici 2020. El consistori ha rebut per part del Servei Públic de Treball Estatal una subvenció per un import de 122.361 €, per a la contractació de 82 treballadors pertanyents al règim agrari. La duració dels contractes serà d’un mes.

La selecció de treballadors es durà a terme d’acord amb els requisits establits en l’Ordre Ministerial de 26/10/1998 i el barem establit per la Comissió Executiva Provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal. El procés selectiu s’iniciarà a través d’Oferta d’Ocupació presentada en el “Espai Labora” de Carlet.

En la selecció podran participar aquells treballadors que apareguen llistats en la citada oferta o acreditar estar inscrit en el règim agrari”, la condició de treballador agrari per mitjà de la presentació de, almenys, 3 mesos dels 12 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud de participació en el programa (de maig de 2019 a abril de 2020) o l’alta en el

Règim Especial Agrari en la Seguretat Social, a través de la presentació de, almenys, un mes corresponent als sis mesos anteriors a la sol·licitud (de novembre de 2019 a abril de 2020. Aquesta subvenció es destinarà a la realització de treballeu-vos com la neteja i desbrossament de marges de camins rurals. L’inici de l’execució de la primera obra està previst a partir de l’1 de juliol de 2020 i la segona per a l’1 d’agost de 2020. El termini de presentació de les inscripcions és del 21 de maig al 18 de juny a les 14 hores.