Alberic crea un bot per potenciar la informació directa amb la ciutadania

L’Ajuntament d’Alberic ja compta amb un sistema de difusió automàtic en Telegram. Un bot (agent intel·ligent) dissenyat pel regidor de Noves Tecnologies, Claudio García (especialista en la matèria), permet contestacions automàtiques davant diferents consultes, aconseguint que la ciutadania compte amb informació a l’instant sobre temes d’interés en la localitat. Respostes immediates i concretes sobre el temps, el servei de farmàcia de guàrdia, els plenaris municipals en directe, l’agenda d’actes del municipi, els horaris del Metro o dels autobusos. També les últimes novetats en xarxes socials, un dels majors potencials de l’Ajuntament d’Alberic, amb milers de seguidors en Facebook, Instagram o Twitter. El bot (diminutiu de robot) es pot trobar com @innovalberic_bot en Telegram.

Encara que la crisi sanitària per la pandèmia del Covid-19 ha detingut molta de la programació prevista i ha modificat substancialment l’ordre normal de transports o serveis, el bot està preparat per a respondre amb informació en temps real a les consultes. A diferència dels canals de Telegram que tenen activats alguns ajuntaments i en els quals es distribueix la informació de manera estàtica i unidireccional (tal com es feia també a través del WhatsApp Municipal), el bot d’Alberic respon a les necessitats dels usuaris, convertint-se en el primer ajuntament que compta amb aquest servei.

En els últims mesos s’ha experimentat una expansió substancial de la plataforma Telegram. Els usuaris agraeixen la privacitat de les converses, l’enviament de tota mena d’arxius sense ser comprimits, el suport tècnic en espanyol o l’existència de xats secrets i temporals. En el cas de l’agent intel·ligent dissenyat per Claudio García per a Alberic funciona amb el sistema de petició, cerca i resposta. Tot això en mil·lèsimes de segons. “S’intenta suplir les possibles limitacions que puguen existir en la pàgina web municipal i connectar amb el públic jove, assidu de tota classe de noves plataformes i àvids de respostes ràpides sobre temes concrets. El bot ajuda de manera dinàmica als usuaris en funció de la seua necessitat concreta”, argumenta García. La tecnologia més avantguardista al servei de la ciutadania d’Alberic.