Alberic dedicarà un mes per a cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’Ajuntament d’Alberic se suma als objectius de desenvolupament sostenible, un projecte desenvolupat per Nacions Unides i que ha implicat nombrosos països del món amb l’objectiu d’afavorir la pau, la igualtat de gènere, l’ecologia, la vida saludable o el futur de la societats. Així, la Regidoria d’Agenda 2030 que capitaneja David García començarà a desenvolupar un a un tots els projectes en els pròxims mesos, obrint al novembre, en el qual es durà a terme l’Objectiu Número 11 que vol vetlar per ciutats i comunitats sostenibles i per a la qual s’han organitzat diferents actuacions que milloraran la vida en la localitat i implicaran la ciutadania en la cerca de solucions.

Segons expressa David García: “Este és un projecte de llarg recorregut en el qual anem a demostrar que l’Ajuntament d’Alberic està implicat en el futur de la nostra societat. El dia a dia a l’Ajuntament comporta nombrosos treballs que no obstant això no són un impediment perquè dissenyem una Alberic del futur, amb una localitat que ha de vetlar pel benestar de la ciutadania. Desenvoluparem els 17 punts dels Objectius de Desenvolupament Sostenible amb nombroses activitats que impliquen a totes les regidories i que demostraran que l’equip de govern que dirigeix Toño Carratalá compta amb una mirada àmplia, madura i centrada en els seus veïns i veïnes”.

Així, al desembre es desenvoluparà el punt número 12 de producció i consum responsables; mentre al gener serà el torn per a l’educació de qualitat; al febrer per a l’energia assequible i no contaminant; al març per a la igualtat de gènere; i a l’abril per a la vida dels ecosistemes terrestres.

L’objectiu de salut i benestar es desenvoluparà al juny; aliances per a aconseguir objectius al juliol de 2022; pau, justícia i institucions solidàries al setembre; fam zero a l’octubre; l’objectiu de la fi de la pobresa al novembre; l’objectiu d’indústria, innovació i infraestructures al desembre de 2022; i per al 2023 es reservaran els objectius d’aigua neta i sanejament; acció pel clima; i reducció de les desigualtats.

L’Ajuntament d’Alberic ha desenvolupat un programa de comunicació per a implicar la ciutadania en les activitats i així donar a conéixer els projectes què s’han desenvolupat o es desenvoluparan vinculats als diferents objectius. Segons expressa l’alcalde, Toño Carratalá: “Este és un dels grans reptes de l’Ajuntament d’Alberic, que sempre té la mirada situada en el futur. Un futur indefugible del desenvolupament sostenible, la igualtat entre dones i homes o la lluita contra la pobresa, a més de la protecció del nostre planeta. Objectius que ja es venien desenvolupant a Alberic però que ara adquireixen una nova dimensió per a pensar en la localitat que volem tindre l’any 2030”.