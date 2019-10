Alberic distingeix als seus estudiants més brillants

Print This Post

Alberic va entregar els Premis a l’Excel·lència i l’Esforç del curs passat per a distingir als i les estudiants més brillants a nivell acadèmic i també aquells que destaquen pel seu esforç, superant complicacions econòmiques, familiars o personals. Pel que fa a les distincions per l’excel·lència (els resultats), els premiats del passat curs han resultat María Ortega Salom en l’Educació Secundària Obligatòria i Guillermo Jarque Serrano pel que fa al batxillerat. En el guardó a l’esforç s’intenta reconéixer la capacitat de l’alumnat per a sobreposar-se a qualsevol mena de dificultat personal, educativa, familiar o sociocultural. Daniela Blanco Olivera ha sigut distingida entre els estudiants d’Educació Secundària Obligatòria i María José Espí Cuquerella i Carolina Carboneres García entre les alumnes de batxillerat. Tots dos premis estan dotats amb 500 euros. Van ser distingits amb accèssits Xavi Baello Sansaloni, Marisun Baello Sansaloni, Andrea Cortes Pastor, Paula Serrano González, Mar Baello Sansaloni, Mireia Andreu Juan, Crystel Remolí Marco, Ian Tormos Sanz, Aloma Alventosa Amorós, Adriel Salvatierra González, Sergi Miralles Escriba, Aya El Majdoubi Moussaddaq i María Benavent Benavent.

A l’acte van assistir la regidora d’Educació de l’ajuntament, Virginia Bruñó; l’alcalde, Toño Carratalá; i representants dels centres d’educació primària i secundària, així com també de la comunitat educativa.