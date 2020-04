Alberic distribueix entre els comerciants pantalles protectores contra el Coronavirus

Connect on Linked in

La solidaritat no deixa de prendre forma a Alberic. L’Ajuntament que dirigeix Toño Carratalà ha pogut distribuir al voltant de 200 pantalles dissenyades exclusivament per a combatre la pandèmia del Coronavirus. Forma part d’un conjunt de 400 pantalles que han elaborat diferents voluntaris tant de la localitat alberiquenya com de Favara i Cullera. L’Ajuntament ha distribuït unes 200 en les últimes dues setmanes en comerços i residències i en els pròxims dies distribuirà la resta per a protegir a les persones que més en contacte social estan. A més, l’Ajuntament també començarà a distribuir en les pròximes setmanes al voltant de 10.000 màscares sanitàries que ha pogut aconseguir per a protegir a la població en general. “Sabem que la Generalitat Valenciana ha començat ja esta setmana a repartir les màscares a les persones amb risc alt de contagi però mai està de més que els ajuntaments aportem el nostre granet d’arena per a combatre el Coronavirus. No tenim els mateixos recursos econòmics però amb el que tenim podem fer alguna cosa. Ens ha costat molt trobar el material però en breu disposarem de 10.000 màscares que repartirem entre la població”, addueix l’alcalde, Toño Carratalá.

El repartiment de material de protecció contra la pandèmia forma part d’un conjunt d’accions que ha emprés l’Ajuntament d’Alberic des de l’inici de l’Estat de l’Alarma. A més rutinàriament es produeixen reunions tant de l’equip de govern com amb la resta de forces polítiques de l’Ajuntament per a coordinar les accions a aplicar. La solidaritat està sent clau en la distribució del material i l’Ajuntament ha agraït constantment de labor que estan desenvolupant els serveis municipals tant a la casa consistorial com al carrer en el contacte directe amb la ciutadania. També els llauradors amb les desinfeccions del casc urbà.