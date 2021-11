Alberic engalana de nou els seus aparadors comercials per promocionar les compres locals durant el Nadal

Print This Post

L’Ajuntament d’Alberic repartirà al voltant de 2.000 euros en premis en l’octava edició del Concurs d’Aparadorisme Nadalenc, que pretén potenciar les compres en els comerços de la localitat. La inscripció al concurs és gratuïta i s’ha de realitzar per la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alberic fins dimarts 30 de novembre del 2021. El comerç haurà de tindre preparat el seu aparador a partir del 3 de desembre per a la valoració del jurat, que passarà els dies 3 i 4 de desembre. S’estableix com a requisit que els aparadors hauran de mantindre fins al 6 de gener. Una vegada finalitzada la visita del jurat es penjarà una única foto en les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alberic dels aparadors participants i es valorarà la innovació, creativitat i originalitat en l’aparador; la combinació dels diversos elements decoratius amb els seus productes de venda; l’elaboració i la seua atracció visual; i el canvi en la imatge de l’aparador.

El primer premi està dotat de 600 euros, a més d’un diploma acreditatiu, així com la participació gratuïta amb un expositor en la Fira del Comerç de l’any pròxim. El segon premi rebrà 400 €; el tercer premi 300 €; el quart 200 €; el quint 150 € i el sext premi 100 €. A més hi haurà un Premi Innovació i Originalitat, dotat de 200 euros i diploma. Tots els comerços participants en el concurs tindran un descompte del 25% en el preu dels estands de la següent edició de la Fira del Comerç organitzada per l’Ajuntament d’Alberic. Segons la regidora de Comerç, Nuria Salom: “Convoquem als establiments comercials de la nostra població a un concurs que busca incentivar i premiar els comerciants que amb el seu esforç recolzen la promoció i millora de la imatge del comerç amb una decoració especial dels seus aparadors i l’exterior del seu negoci, creant així un ambient agradable de compra durant estes dates de finals d’any, donant un al·licient afegit al comerç local”.