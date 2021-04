Alberic es converteix en “Municipi Amic” de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents

Connect on Linked in

Alberic estrena guardó. Ja és “Municipi Amic” de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents, SmartCity, composta actualment per 83 ciutats membres. L’Associació té per objecte promoure la gestió automàtica i eficient de les infraestructures i els serveis urbans, així com la reducció de la despesa pública i la millora de la qualitat dels serveis, aconseguint d’esta manera atraure l’activitat econòmica i generant progrés. La innovació i el coneixement, recolzats en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), són les claus sobre les quals basar el progrés de les ciutats en els pròxims anys, fent més fàcil la vida dels ciutadans, aconseguint una societat més cohesionada i solidària, generant i atraient talent humà i creant un nou teixit econòmic d’alt valor afegit.

Alberic ha sigut considerat òptim pel grup assessor de les SmartCity per la seua aposta decidida en els últims anys per plans d’acció per a fer de la localitat un referent de la intel·ligència aplicada a la innovació, amb accions en la millora de l’administració electrònica, el desenvolupament de bots per a la millor informació de la ciutadania, els canals de comunicació a través dels telèfons mòbils o l’establiment d’estacions meteorològiques per a aportar dades oficials als agricultors en dies de temporal. Segons el regidor de Noves Tecnologies de l’Ajuntament, Claudio García: “Són algunes accions que s’emmarquen en un programa més ampli que anirà desenvolupant-se en els pròxims anys. Formar part de les Ciutats SmartCity ens aporta un estímul per a seguir en el treball en xarxa, aprenent d’altres enclavaments i de múltiples experiències. permetent el desenvolupament social, cultural i urbà per a benefici dels nostres veïns i veïnes. Estem centrats en el desenvolupament sostenible, l’increment de la qualitat de vida dels ciutadans, una major eficàcia dels recursos disponibles i una participació ciutadana activa”.

Les SmartCity busquen coalitzar-se perquè les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle es reduïsquen en un 20%, que el consum d’energia es reduïsca un 20% mitjançant millores en l’eficiència energètica i que un 20% de la generació elèctrica siga amb energies renovables.