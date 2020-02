Alberic es mobilitza per a netejar la Muntanyeta i lluitar contra el canvi climàtic

La mobilització de la ciutadania i les exigències dels estudiants de l’institut públic han portat a organitzar una nova jornada de conscienciació contra el canvi climàtic a Alberic. Diumenge que ve, a partir de les 10.30 hores, es reuniran un bon nombre de veïns i veïnes del municipi, convocats per la Regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament d’Alberic, per a dur a terme una neteja popular de la Muntanyeta, el pulmó verd de la localitat i un dels enclavaments turístics més importants. La iniciativa pretén el doble objectiu d’endreçar més encara el paratge natural (ja de per si cuidat per les diferents polítiques empreses per l’equip de govern que dirigeix Toño Carratalá, per exemple amb la prohibició de la circulació de vehicles motoritzats) i conscienciar a la ciutadania perquè lluite contra els devastadors efectes del calfament global, accelerat en els últims anys per l’efecte de l’ésser humà contra el planeta.

El fet és que en els últims mesos havien aparegut diverses iniciatives entre la ciutadania que treballaven en esta direcció, amb la recollida dels plàstics dels camps agrícoles i el terme rural. Això va portar a realitzar diverses reunions de coordinació a l’ajuntament, a les quals també van assistir representants de l’alumnat de l’institut, que van mostrar la seua voluntat de col·laborar i de dur a terme altres iniciatives que passen pel menor consum i el reciclatge actiu en les instal·lacions educatives. El consistori proveirà als participants dels utensilis necessaris per a la neteja.

“L’ajuntament té l’obligació d’encapçalar les iniciatives ciutadanes que busquen la protecció del medi ambient i que passen per la mobilització i la cura d’un dels paratges més emblemàtics d’Alberic. En els pròxims mesos, la iniciativa continuarà en altres espais. Perquè l’acció local té una repercussió global i perquè només des dels xicotets actes podem aconseguir que canvie tot”, argumenta la regidora de Parcs i Jardins del consistori alberiqueny, Liliana Palència.