Alberic es prepara per viure el fervor de la Setmana Santa, que tindrà el seu dia gran el Diumenge de Rams

Alberic viu la Setmana Santa. Costum i tradició es reuniran durant una setmana a Alberic i els veïns podran gaudir d’una celebració que sempre s’ha viscut a la localitat amb passió, fervor i sentiment. Els actes previs a la Setmana Santa començaran el divendres 12 d’abril quan a les 18:30 hores es produirà a l’Ermita de Santa Bàrbara la Missa Solemne a la Mare de Déu de la Soledat, com a culminació del Septenari de Dolors, oficiada per Juan José López Pacheco . Més tard, a les 22:00 hores es realitzarà el pregó de Setmana Santa a càrrec de Enrique Fliquete Lliso, llicenciat en Dret per la Universitat de València, Professor en aquest mateix centre, Doctor en Dret cum laude i conseller del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana des de 2011 entitat de la qual també és vicepresident des de 2017

A continuació es produirà l’actuació de la Societat Unió Musical d’Alberic, que portarà a terme el Concert del Pregó de Setmana Santa. Els actes seguiran el dissabte 13 d’abril amb la Tamborada de les 17:00 hores a la Avinguda Glorieta amb les Bandes de Tambors i Bombos de les Confraries de l’Oració de Jesús a l’Hort i la Confraria Ecce-homo. Finalment a les 18:30 hores hi haurà un espectacle musical infantil a la Glorieta. Diumenge arribarà el dia gran i un dels més especials per a tota la població. La forma de celebrar el Diumenge de Rams a la localitat és tota una particularitat i aquest any no serà menys.

A les 11:30 hores es realitzarà la tradicional Benedicció de Palmes i Rams a l’Ermita Mare de Déu de Cullera i a continuació començarà la Processó per Mare de Déu de Cullera, Huertas, Poeta Badenes, Sant Antoni, Avinguda Glorieta, Cervantes i Avinguda Madrid fins al Temple de l’Esperit Sant, on tindrà lloc la Solemne Eucaristia. A les 13:30 hores començarà una altra de les celebracions que fan diferent a Alberic de la resta de municipis i és la celebració del tradicional “Concurs de l’Encisam” on cada any les associacions i els particulars competeixen per oferir la millor hortalissa amb l’objectiu d’ emportar-se el premi, que té en compte el color, el gust o l’arranjament de l’enciam. A continuació a les 16:00 hores donarà començament la renovació de l’”Apuntà als Sants” i a la Plaça de la Constitució el Festival de Bandes que es culminarà després de la cercavila amb el tradicional Concert a la Muntanyeta de la Banda Unió Musical d’Alberic. A les 18:00 hores es farà el sorteig dels sants per a l’any 2020 i finalment a les 19:45 hores des de la Muntanyeta començarà la tradicional “Baixà dels Sants” per l’itinerari de costum fins a la

Plaça de la Constitució. Hi ha constància que diverses confraries ja celebraven actes allà pel segle XVIII i amb el temps es va construir l’ermita de Santa Bàrbara en el paratge natural de la Muntanyeta amb l’objectiu de protegir allí les imatges religioses que fins a aqueix moment estaven dipositades en els domicilis dels confrares. En el Diumenge de Rams, inici de la Setmana Santa, les confraries anaven a l’Ermita per a agafar les seues imatges i baixar-les a la població per a, d’esta forma, poder commemorar la passió, mort i resurrecció de Jesús. Esta acció s’ha mantingut fins al dia de hui, en el qual el Diumenge de Rams s’ha convertit en el dia gran d’Alberic.