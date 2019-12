Alberic es vist de gala amb el sisè Concurs d’Aparadorisme Nadalenc en els seus comerços

Connect on Linked in

Alberic està bolcat amb el seu comerç local. Després de la brillant celebració de la Fira del Comerç al Carrer (en la qual es van reunir més de quaranta establiments i per la que van passar milers de persones durant el primer cap de setmana del mes) ara s’ha activat la sisena edició del Concurs d’Aparadorisme Nadalenc, amb el qual es pretén donar una especial lucidesa als aparadors de les botigues i establiments locals per a afavorir les compres locals durant el Nadal que està a punt d’arrencar. Per a incentivar la participació, el consistori que dirigeix Toño Carratalá i que compta amb Nuria Salom en la Regidoria de Comerç ha anunciat que s’atorgaran set premis consistents en targetes electròniques “Targeta d’Alberic” amb els següents imports: Primer premi 600 € i diploma; segon premi 450 € i diploma; tercer premi, 300 € i diploma; quart premi, 200 € i diploma, cinquè premi, 150 € i diploma; sisè premi, 100 euros i diploma; i premi a la innovació i a l’originalitat per valor de 200 euros i diploma. Amb tot, el consistori alberiqueny destina 2.000 euros a la proposta comercial.

El jurat valorarà que els comerços innoven i que siguen capaços de combinar elements decoratius amb els seus productes de venda. La inscripció està oberta fins a este dimecres, 18 de desembre, mentre l’endemà serà la visita del jurat i un dia després la seua deliberació. El lliurament de premis tindrà lloc el dilluns 23 de desembre. Els aparadors haurà d’estar decorats entre el 19 de desembre i el 6 de gener.