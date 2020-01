Alberic estima en més d’un milió d’euros els danys del temporal en el seu terme municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic ja compta amb les primeres valoracions de danys en el seu terme municipal després dels devastadors efectes del temporal Gloria que la setmana passada va provocar importants inundacions del terme municipal, veient-se les autoritats, fins i tot, al desallotjament de la part baixa de la població per la proximitat de les aigües. El consistori que dirigeix Toño Carratalá va començar amb els primers treballs de reconstrucció dels camins i instal·lacions del terme agrícola l’endemà de la crescuda del Xúquer i els tècnics municipals han estimat que els desperfectes, si s’uneix el mal provocat en les plantacions i en les instal·lacions municipals, ascendiran per damunt del milió d’euros. Els desperfectes afecten greument diversos camins rurals que serveixen com a canal de comunicació dels agricultors.

La crescuda del Xúquer en la seua unió amb l’Albaida va provocar que a Alberic es registraren més de 750 metres cúbics per segon, quan el normal és que pel mateix enclavament, en un dia normal, transcórreguen 10 metres cúbics per segon. La crescuda va inundar bona part del terme alberiqueny, sobretot en la partida del Trencall, on els horts van quedar negats durant dies i els camins (asfaltats alguns després de la DANA del final de 2019) van tornar a veure’s perjudicats, amb foradades que van superar el mig metre de profunditat. L’alcalde, Toño Carratalá, va rebre al comissari d’Aigua de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, i va exigir una ràpida resposta “perquè els agricultors no poden esperar i perquè la situació es repeteix constantment, creant una sensació d’impotència que els veïns i les veïnes d’Alberic no mereixen”. La bona relació amb la CHJ va permetre que existira cert compromís per a assumir les obres de rehabilitació, sobretot de la “mota” que suposa un mur de contenció, encara que, a vegades, com la setmana passada, es veja superada, posant en perill a la població.



L’alcalde d’Alberic (al costat d’uns altres primers edils de la comarca riberenca) té previst reunir-se amb el delegat del Govern en la Comunitat Valenciana per a reclamar-los la implicació en la solució. “Entenem que la campanya turística estiga a prop i que les poblacions del litoral exigisquen ajudes per a reconstruir les seues platges i passejos marítims perquè l’economia de les seues famílies depén en bona part d’elles però han d’entendre que a Alberic li dóna menjar l’agricultura i que els llauradors no poden sentir-se menystinguts una altra vegada. No són ciutadans de segona i l’administració ho ha de demostrar”, va argumentar Toño Carratalá, que va revelar que el seu consistori ja va córrer fa uns mesos amb totes les despeses de les reparacions que es van realitzar en el terme municipal a propòsit de la DANA, amb un import que es va situar pròxim als 30.000 euros. “No deu ara passar el mateix”, va liquidar.