Alberic estudia noves exempcions locals per a ajudar en 2021 als establiments afectats per la pandèmia

L’Ajuntament d’Alberic estudia l’aprovació de noves exempcions locals per a ajudar als establiments de la localitat que s’han vist afectats per les noves mesures imposades per les autoritats autonòmiques i estatals dins del pla de lluita contra la pandèmia de Covid-19, per exemple amb el tancament de l’hostaleria i l’avançament en la clausura dels comerços no essencials. L’ajuntament d’Alberic ja va protagonitzar un important esforç econòmic en 2020. L’any passat es van destinar més de 120.000 euros en ajudes directes a famílies necessitades, que van rebre alimentació i productes bàsics. El consistori que dirigeix Toño Carratalá també va aprovar un marc d’acció en el qual es van destinar més de 200.000 euros en ajudes directes a empresaris i autònoms de la localitat afectats per la crisi econòmica com a fruit de la pandèmia. Es va aprovar l’exempció en el pagament de la taxa d’ocupació de la via pública per a les terrasses de l’hostaleria i la restauració i la devolució del 50% de la taxa de fem industrial als empresaris, autònoms i comerciants.

Segons addueix l’alcalde, Toño Carratalá, en 2021 es vol anar més enllà. Explica: “L’any no ha començat bé de nou i per això hem de començar a plantejar l’estudi de noves mesures que permeten a les nostres empreses, comerços i autònoms portar l’encara sort possible aquesta recessió econòmica conseqüència de la pandèmia. L’ajuntament està disposat a tot per a ajudar-los. Si fa falta s’endeutarà. Les primeres mesures ja han sigut preses per l’equip de govern i passarà per la condonació de la taxa d’ocupació de la via pública per part de les terrasses i es duran a terme ajudes directes a persones i famílies afectades. S’estudia la possibilitat de l’exempció de la taxa de fem industrial. Crec que amb aquestes ajudes ens convertim en un dels ajuntaments que més estan ajudant amb recursos propis als seus empresaris, comerciants i autònoms. Som conscients que ho estan passant-ho mal i nosaltres, encara que els nostres recursos i competències no són tan importants com els que tenen administracions superiors, farem tot el que siga a les nostres mans per a ajudar-los”.

Relacionats