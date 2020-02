Alberic exigeix exempcions fiscals i ajudes econòmiques per als agricultors afectats per les inundacions

L’Ajuntament d’Alberic es planta i exigeix ajudes i exempcions fiscals per als agricultors que s’han vist perjudicats per les inundacions que fa un parell de setmanes van afectar el terme agrícola a conseqüència del temporal de pluges. La moció que es presenta esta setmana en el plenari municipal recull les demandes plantejades pel Consell Local Agrari, integrat per associacions de llauradors i els representants municipals. En ella es recull que el desbordament del Xúquer per les pluges ha provocat nombrosos danys en el terme agrícola d’Alberic, que va tornar a ser el 21 de gener de 2020 centre neuràlgic de l’emergència climàtica per culpa de les aportacions que sobre el principal riu fan altres cabals com el Sellent o el Canyoles. El Xúquer, al seu pas per Alberic, va arribar a comptabilitzar més de 750 metres cúbics per segon, quan el normal en el dia a dia no passa de 10. La important crescuda es va emportar per davant infraestructures municipals com a camins i unes altres de reg com a sèquies, així com va perjudicar greument les collites.

Per tot això, la moció sol·licita a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana que realitze una avaluació rigorosa de les pèrdues que s’han registrat i s’articule un pla de llarg recorregut contra a les riuades i els fenòmens meteorològics adversos amb l’objectiu que es pal·lien o s’eviten nous esdeveniments. També que realitzen els tràmits necessaris perquè el Govern d’Espanya declare l’exempció del pagament de l’IBI Rústica de l’exercici 2020, amb l’adequat procediment de compensació a favor dels ajuntaments i que s’activen els tràmits necessaris perquè s’aprove una reducció del mòdul a aplicar als agricultors afectats de l’IRPF per a l’exercici 2019, renda declarable en 2020.

A més es demana que es doten d’ajudes econòmiques a les cooperatives i comerços dels municipis afectats per a compensar-los per les pèrdues per la falta d’ingressos a causa de la disminució de l’activitat comercial i s’exigeix que el Govern d’Espanya condone els pagaments de les quotes de la Seguretat Social agrària durant els mesos que es genere la inactivitat laboral.

Finalment es reclama que les administracions competents faciliten que els agricultors que compten amb préstecs agraris pendents puguen sol·licitar una moratòria, així com que s’arbitre una línia de crèdit per a tots els agricultors afectats a un tipus d’interès preferents i bonificat per les administracions pertinents; i que s’atorguen ajudes per a la poda regenerativa de l’arbratge, així com per a la replantació en els casos necessaris i la neteja de camps.