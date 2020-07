Alberic exigix al Govern central més agents de la Guàrdia Civil per a combatre l’okupació

L’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, denuncia per enèsima vegada la falta d’efectius de la Guàrdia Civil per a fer front a l’okupació de cases en el nucli urbà i en algunes de les seues urbanitzacions, cas de Monte Júcar. El primer edil va adduir que els agents de la Benemèrita ara disponibles són insuficients per a combatre un acte que crea gran malestar entre els veïns i veïnes, que se senten impotents i insegurs davant l’ocupació d’uns habitatges a vegades de gran valor en el mercat immobiliari. Segons denúncia Carratalá: “No hi ha dret. Simplement no hi ha dret. Ho venim denunciant durant molt de temps i ara amb la crisi del Coronavirus la situació s’ha agreujat, per la qual cosa entenc el malestar dels veïns. A l’ajuntament ens sentim frustrats perquè és un problema legislatiu i judicial que a nosaltres ens ve donat i perquè és competència de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La llei és massa laxa i dificulta que es puga deshabitar un habitatge que ha sigut okupat. Passen mesos i la impotència de tots (també la de l’equip de govern local) creix. El que no pot ser és que a Alberic i els pobles de la demarcació (Massalavés, Tous i Benimuslem, que comprèn una població d’entre 15.000 i 20.000 habitants) hi haja disponibles en un dia normal menys agents de la Guàrdia Civil dels que custodien la casa del vicepresident del Govern, Pablo Iglesias. És un problema que afecta a totes les casernes de la Guàrdia Civil i que també provoca que la seguretat en el terme agrícola deixe molt a desitjar, provocant les protestes justificades dels agricultors. La ciutadania necessita sentir-se segura i això passa per enfortir el nombre d’agents al carrer, que també se senten impotents”. Els veïns de Monte Júcar es van manifestar esta setmana contra les okupacions a la urbanització i van denunciar l’augment dels robatoris des que els okupes van arribar aprofitant la falta de control per la crisi de la pandèmia del Covid-19.



