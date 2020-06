Alberic ha invertit més de 50.000 euros en l’ajuda a 250 famílies durant l’Estat d’Alarma

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic s’ha bolcat amb les famílies més necessitades durant l’alerta sanitària a conseqüència de la propagació del Coronavirus. El consistori, a través dels Serveis Socials, ha destinat ja al voltant de 52.000 euros a l’ajuda de 246 famílies, que han pogut pal·liar les seues necessitats amb ajudes que els permeten menjar. Des dels primers dies en què es va decretar l’Estat d’Alarma, les tècniques dels Serveis Socials van activar un pla especial per a conéixer de primera mà les necessitats de la població, ja que moltes famílies es van quedar sense ingressos pels acomiadaments massius. Els problemes econòmics han afectat a grups de població que abans no havien necessitat de les ajudes socials. L’equip de govern va decidir duplicar l’import pressupostari que es destina als Serveis Socials, augmentant la partida en 65.000 euros, en una iniciativa que es va introduir dins del Pla Local d’Emergència i Reactivació Econòmica desenvolupat per la regidoria que dirigeix Josep Puig. Les ajudes s’han pogut conéixer des de mitjan març després d’estudis en els quals les tècniques de Serveis Socials ha pogut conéixer les necessitats i després de formular estudis objectius. “En moments d’emergència, allò important són les dades, els números objectius. Amb estes ajudes a les famílies més vulnerables hem demostrat que Alberic està al costat de la seua ciutadania i que no deixarem a ningú en el camí, com hem insistit des dels primers moments de la crisi. Són ajudes que van a famílies necessitades que reverteixen ràpidament els seus ingressos en els comerços locals, amb el que aconseguim reactivar l’economia”, argumenta l’alcalde, Toño Carratalá.







La corporació municipal ha dissenyat diversos plans d’acció, amb un primer valorat en uns 150.000 euros que suposaran ajudes directes a sectors que han patit la crisi amb el tancament dels seus comerços. Els serveis municipals especialitzats treballen des dels primers dies de l’Estat d’Alarma per a conéixer la situació real dels comerciants, empresaris i autònoms de la localitat. A més, es comptarà amb un Pla d’Ocupació Local que acollirà una injecció de 155.000 euros i amb els quals es contractarà un centenar de persones durant diversos mesos, fent treballs en el municipi. També s’activarà un Pla d’Inversions que ascendeix a 600.000 euros i que permetrà dur a terme múltiples projectes urbanístics per a millorar les instal·lacions i espais públics i que s’adjudicaran, a través de contractes menors, a empreses de la localitat.