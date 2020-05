Alberic implanta la modalitat de batxillerat d’art en l’institut Consuelo Aranda

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic i l’institut Consuelo Aranda implantarà el primer curs de Batxillerat d’Arts per al curs 2020-21 i el segon curs per al 2021-22. El consistori ha volgut respondre a la demanda de la ciutadania d’Alberic amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei públic que presta als joves del poble i en benefici de l’interés general de les comunitats educatives implicades. Les inscripció es faran de manera telemàtica i segons el calendari d’escolarització del 17 al 25 de juny. L’enllaç per a poder tramitar-lo no està a hores d’ara encara disponible. Els sol·licitants sense possibilitats d’accés als mitjans electrònics hauran d’acudir al centre educatiu en el qual sol·licita plaça com a primera opció i que serà habilitada com a punt d’atenció a l’usuari.