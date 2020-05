Alberic invertirà 600.000 euros en la reforma de la piscina, la reguarda de policia o el poliesportiu de la Muntanyeta

Connect on Linked in

La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alberic que dirigeix Liliana Palència ja ha definit els projectes als quals es destinaran els 600.000 que la corporació ha aprovat per a reactivar l’economia local i pal·liar així la crisi econòmica a conseqüència de la pandèmia del Covid-19.

La inversió forma part d’un complet pla en el qual també tindran lloc ajudes directes a comerços afectats pel tancament durant mesos, l’enfortiment dels Serveis Socials i l’activació d’una borsa d’ocupació per a la contractació d’un centenar de persones durant diversos mesos. A més, les adjudicacions de les obres que tindran lloc en els pròxims mesos es realitzaran a empreses de la localitat, amb l’objectiu que el retorn en la contractació de veïns i veïnes alberiquenyes siga més efectiva.

Amb tot, les obres que es realitzaran i per a les quals s’han destinat inversions de 40.000 euros per a cadascuna seran l’ampliació de la piscina descoberta amb la construcció d’un bar, l’habilitació d’una zona d’autoservei per a caravanes, la reforma de la reguarda de la Policia Local amb la seua modernització, la millora de l’edifici multiusos, la reforma dels vàters i els vestidors del poliesportiu de la Muntanyeta, la substitució de les lluminàries de l’enllumenat públic, l’aïllament de la coberta de l’edifici de la Casa Consistorial, l’ampliació del camí de la Paira, l’enderrocament d’un edifici municipal de la Plaça Albuixech, la reforma del sistema d’aire condicionat de l’ajuntament, la repavimentació del carrer Reis Catòlics i la reparació de voreres i vials en carrers com València, Balmes, Plaza Maestro Albuixech o Ciutat Jardí. La millora de l’accessibilitat de la Casa de la Cultura i la conversió en zona de vianants dels accessos s’escometran amb una altra subvenció.