Alberic ix massivament al carrer per a reclamar igualtat de gèneres

Alberic va eixir ahir massivament al carrer per a commemorar el Dia Internacional de la Dona, en el qual es reclamen drets i s’exigeix una igualtat plena a nivell social entre dones i homes. Desenes de dones van formar una llarga marxa que van encapçalar l’alcalde, Toño Carratalá; la regidora d’Igualtat, Isabel Beta; i altres representants del consistori. El dia d’abans, durant la celebració de les paelles de les festes falleres es va inaugurar el primer punt violeta contra les agressions sexistes. Segons va expressar la regidora Isabel Beta a la finalització de la marxa: “El Dia de la Dona ja no és Dia de la Dona, ja és Setmana de la Dona. I molt més enllà, la reivindicació per la igualtat s’allarga tot l’any. Sobretot entre aquelles i aquells que s’ho creuen, que ho viuen, que necessiten de la plena igualtat per sentir que la democràcia ens representa a totes i tots. Perquè no ens oblidem. Lluitar per la igualtat de totes les persones que formen part d’este país i del món és lluitar per enfortir la democràcia”. A més, Beta va agregar:

“Hui ens reunim ací. A Alberic. Un poble xicotet, un poble molt gran. I ho fem convençudes de que és important el missatge per la igualtat des dels àmbits més menuts a les plataformes de difusió més massives. Qualsevol missatge és important. Perquè les noves generacions han de viure la reivindicació des de menudes. Hui és un dia de festa, sí. Però també és un dia per a recordar a totes aquelles dones que planten cara tots els dies, que reivindiquen el seu respecte, que no callen davant les injustícies. I sí, hi ha referents mundials coneguts per totes i tots. Però també hi ha exemples a cada carrers dels nostres pobles. També hi ha exemples ací a Alberic. Dones majors que han callat molt i que no deuen seguir fent-ho. Xiques joves que no estan dispostes a patir la discriminació que han viscut les seues mares. Un moviment. Imparable. Per la igualtat”.