Alberic lamenta l'”ambigüitat” del Consell en les instruccions per a realitzar tests contra el Covid-19

Tras varias semanas de espera, el Ayuntamiento de Alberic ha recibido la contestación por parte de la Conselleria de Sanidad sobre la realización de tests para detectar el contagio de la pandemia del Covid-19. “Se ha recibido respuesta pero la ambigüedad no nos permite saber cuáles son los pasos a seguir.

Agradecemos la contestación pero nos vemos obligados a criticar la falta de información concreta sobre qué debemos hacer con nuestros trabajadores municipales”, argumenta el alcalde, Toño Carratalá.

El consistorio remitió una misiva a la conselleria el 11 de mayo en el que solicitaba las instrucciones y autorizaciones para realizar PCR’s a tres colectivos de trabajadores como la Policía Local, los Servicios Sociales y los Servicios Múltiples (los responsables del almacén municipal). Alberic, incluso, mostraba en la carta la empresa a la que se comprarían (ya estaba pactado) los tests para su realización, asumiendo el consistorio el coste de las pruebas. En la contestación, la conselleria realiza una descripción de las diferentes pruebas. Explicita: “La Organización Mundial de la Salud sólo recomienda el uso de tests rápidos para determinados estudios y con finalidades de investigación, no para el diagnóstico ni para la toma de decisiones técnicas”.

Ratifican además que las pruebas rápidas no sirven para saber si se puede transmitir el virus y los PCR no garantizan que la persona que da negativo no vaya a infectarse en el futuro y pueda ser transmisor del virus a otros. Por último, se recomiendan medidas complementarias vinculadas a la higiene. “La contestación es redundante sobre lo que ya sabíamos, que son obviedades, tanto por la explicación de los tipos de tests como por la complementariedad sobre la higiene.

Pero no recibimos contestación, después de días esperando, sobre el procedimiento a seguir, la autorización o instrucciones sobre precios y los más adecuados centros para realizar una prueba clave que puede servir para salvar vidas y eso no debe olvidarse. Cada día que pasa es vital en la lucha contra el contagio. Han hecho, desde el principio, un ejercicio de transparencia. O eso han manifestado. Pero las administraciones que más directamente trabajamos con los vecinos seguimos actuando intuitivamente y eso es un peligro.

Y lo hacemos no porque queramos, sino porque debemos dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y de nuestros trabajadores y no tenemos guía de actuación. ¿Ahora qué hacemos en Alberic? ¿Hacemos los tests? ¿No los hacemos? ¿Tan complicado es informar de forma concreta y que exista una coordinación y una comunicación directa y fluida entre las diferentes administraciones?”, pregunta el alcalde de Alberic, Toño Carratalá.