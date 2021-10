Alberic liquida el seu històric deute municipal després de reduir-la al voltant de 4’7 milions en pràcticament deu anys

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic ha aconseguit erradicar el seu deute històric. Després de molts anys d’esforços municipals per a reduir el dèficit acumulat, el consistori que dirigeix Toño Carratalá pot afirmar que el deute és ja pràcticament zero, reduint-se des dels 4.700.000 € de 2012. Així ho va confirmar en l’últim ple municipal, en el qual va aprovar les modificacions de crèdit necessàries per a liquidar definitivament el deute històric i emprendre una nova època de major autonomia financera a Alberic. El pagament del deute s’ha accelerat en els últims quatre anys, quan s’ha liquidat un milió d’euros de forma anticipada. Si al principi les previsions estaven fixades per a amortitzar el préstec en 2026, el bon comportament de l’equip de govern ha permés acabar amb ell amb cinc anys d’avançament.

A més, tot això no ha sigut obstacle per a afrontar nous reptes. La bona situació econòmica ha permés desenvolupar nombrosos projectes en els últims anys, assumint l’Ajuntament, amb fons propis, part dels serveis i de les reformes estructurals escomeses i que han millorat la vida dels veïns i veïnes. A més, la pressió fiscal és a Alberic una de les més baixes de la província i per exemple l’IBI urbana compta amb un índex molt reduït del 0,64 que no s’ha tocat en els últims sis anys després d’haver-se baixat en 2014 i 2015.

És un simple exemple d’una contenció fiscal d’impostos en la qual els veïns també es veuen beneficiats en el pagament de la contribució dels vehicles motoritzats, també sense un augment en els últims deu anys. L’equip de govern que comanda Josep Puig en la secció econòmica no ha pujat cap impost des que tutela l’Ajuntament d’Alberic. Un altre impost que s’ha vist substancialment reduït ha sigut la plusvàlua, que l’executiu de Toño Carratalá ha bonificat fins a un 95% en alguns casos d’herència de fins a segon grau. A més, durant els anys 2020 i 2021 no s’ha cobrat l’impost de l’ocupació de la via pública per part de les terrasses dels restaurants i bars per a combatre les crisi provocada per la pandèmia. Finalment, la taxa del fem va baixar un 20% en 2019.

Segons exposa el regidor de l’àrea econòmica, Josep Puig: “L’Ajuntament ha fet un esforç magnànim per a poder acabar amb un préstec històric que el nostre equip de govern s’havia situat entre cella i cella i que per fi podem dir que és igual a zero. Eixe esforç no ha sigut impediment perquè l’Ajuntament haja desenvolupat un bon nombre de propostes que creem han fet de la nostra població una localitat més habitable, amb una qualitat de vida alta. Un simple exemple és el milió d’euros que s’ha invertit en l’últim any per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica a conseqüència del Coronavirus i que ha permés contractar desenes de persones, desenvolupar projectes de millora de les instal·lacions locals i donar ajudes directes a comerços, autònoms i empreses que s’havien vist perjudicats per la pandèmia. Per tant podem traure pit del nostre deute zero però també després d’eixir al rescat de la ciutadania en els moments complicats. El fet de no tenir préstec que amortitzar ens permet ara comptar amb major autonomia econòmica per a albirar un futur prometedor per a Alberic”.

En 2009 l’ajuntament va signar una unificació de diferents préstecs, contant a més amb altre de l’Institut de Crèdit Oficial, fet que va delatar que el deute de l’ajuntament es situava pràcticament a 4,7 milions d’euros. Sobretot a partir de l’arribada de Carratalá al govern es va començar a combatre el deute que finalitza en este exercici econòmic. Les gestions de contenció de la despesa han permés anar reduint gradualment el deute, amb pressupostos en els quals s’ha aconseguit comprimir àmpliament gràcies als excedents en tresoreria.