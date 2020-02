Alberic lliura les claus de la ciutat a les Falles amb la multitudinària Crida

Alberic ja fa olor de Falles. La localitat va viure el diumenge la multitudinària Crida josefina, que va omplir la plaça en la qual es troba l’ajuntament amb totes les comissions falleres, que van vibrar amb un acte espectacular i emotiu. Una desfilada inicial va escampar l’ambient faller per tot el municipi abans de convocar-se en la Plaça Constitució, on esperaven les autoritats municipals, encapçalades pel President Nat de la Junta Local Fallera i alcalde, Toño Carratalá; i el regidor de Falles, Josep Puig. Les comissions van anar concentrant-se davant la Casa Consistorial, on es va projectar un vídeo amb imatges representatives de les diferents falles locals i els seus representants i es va viure un espectacle de focs artificials. Tot això abans que les i els protagonistes de cada comissió isqueren al balcó per a dirigir-se al poble i anunciar que començava una celebració que es prolongarà fins al 19 de març, quan la festivitat de San José permeta que es cremen els monuments.

Finalment, van aparèixer al balcó la Fallera Major de la localitat, María José Fernández i Anselmo, i la seua Cort d’Honor, composada per Raquel Benedito i Aliaga, Eva Calatayud i Cortes, Vivi Calatayud i Cortes i Fani Carboneres i Tafaner. També van estar acompanyats pel president executiu de la Junta Local Fallera, Evaristo García.

La màxima representant josefina d’aquest curs va convidar a tots els fallers i falleres a conquistar els carrers i gaudir d’una festa que trau el millor del poble valencià cada any. En representació de totes les comissions, la figura de la Fallera Major ha aconseguit consolidar-se en els últims anys a Alberic. Per part seua, l’alcalde, Toño Carratalá, va dir que les falles “permeten que tots els valencians i valencianes se senten orgullosos de la seua identitat i suposa una festa en la qual es mostra tot el potencial del poble”. Finalment, el regidor Josep Puig va instar amb posterioritat a l’acte a gaudir de la celebració i a viure la festa amb tot el sentiment i la passió que permeten els múltiples actes programats per a les pròximes setmanes.



De la Falla Verge de l’Assumpció, Natalia Carboneres (com a Fallera Major Infantil), Vicent Domingo (president infantil), Leire Peris (Fallera Major) i Kiko Morcillo com a president pujaren al balcó. Per part seua, Susana Richart és la Fallera Major de la Falla El Fallo i Jesús Jiménez el seu president. Carmen Humanes i Israel Talens van representar a la Falla Lo Millor com a Fallera Major i president, mentre la Falla L’Amistat va aparèixer al balcó amb Aitana Gimeno com a Fallera Major, Paco Pérez com a president infantil i Josep Ortega com a president. La Falla El Corral compta amb Ángela Pérez com a Fallera Major Infantil, Ferran Sanchis com a president infantil, María Blay com a Fallera Major i Santiago Sanchis com a president. Finalment, la Comissió Local Fallera té a Carme Rubio com a Fallera Major Infantil, Miquel Mafé com a president infantil, Encar Martínez com a Fallera Major i Javier Doménech com a president.