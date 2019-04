Alberic oferirà ajudes per als naixements de fills, adopció o acolliment a través del foment del comerç local

Connect on Linked in

En una iniciativa que ha estat possible gràcies a la Regidoria d’Educació i Hisenda de Alberic, el consistori posa a la disposició d’aquelles famílies que vagen a tenir fills o filles o que es disposen a adoptar o acollir, ajudes amb l’objectiu principal que la incorporació d’un nou membre a la família siga menys costós i supose menys despesa per als pares. Roba per vestir-se, medicaments, articles infantils com bressols, carrets, etcètera, són molts els despeses afegides en aquests casos i per tant l’Ajuntament d’Alberic col·laborarà amb aquestes famílies.

El consistori subvencionarà fins a 120 euros en cereals, llet especial, alimentació infantil, bolquers, roba infantil, elements de transports infantils i un llarg etcètera i per promocionar, fomentar i promoure el comerç local, volen que aquestes ajudes es queden en els comerços del poble, on aquells que vulguen formar part d’aquesta subvenció podran trobar farmàcies, botigues de roba per a nadons o altres comerços en els quals adquirir els diferents productes.

Per tant, les ajudes s’hauran de formalitzar i justificar mitjançant factures emeses al sol·licitant, per algun comerç situat a la població. A més de la factura, perquè el consistori puga cobrir aquestes despeses s’han de complir altres requisits com estar empadronat/ada en la localitat d’Alberic i presentar la còpia del DNI de la persona sol·licitant, la fotocòpia del llibre de família i en cas d’acollida, fotocòpia de la resolució de la concessió. El termini per a la sol·licitud d’ajudes va quedar obert el dia 9 d’abril i es prolongarà fins al pròxim 31 de desembre.