Alberic organitza un cicle mensual de conferències per a potenciar el desenvolupament del sector emprenedor

Connect on Linked in

Un cicle de conferències per a fomentar el desenvolupament estratègic del sector emprenedor, el comerç local i l’empresa. Eixe és l’objectiu del primer cicle organitzat per les regidories d’Innovació i Comerç de l’Ajuntament d’Alberic i que començarà demà dijous amb la ponència de José Tortosa Maroto sobre “L’empresa familiar en l’Era Digital”, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal a partir de les 20 hores.

Tortosa és CEO de Disarp, responsable de vendes, màrqueting i expansió internacional i parlarà sobre les necessitats de l’empresa familiar en la nova era digital, amb els nous reptes d’una economia globalitzada i els innovadors avantatges que ofereix el nou temps. Per part seua, el dijous 5 de març serà el torn per a Beatriz Pérez Insa amb la seua xarrada sobre “La dona en els mitjans de comunicació digitals”. La periodista i directora de màrqueting online i comunicació en Anaylize reflexionarà sobre l’evolució i la lluita de les dones en els mitjans de comunicació i les xarxes socials en les últimes dècades. Són, de moment, les dues xarrades que s’han fet públiques però les dues regidories (que treballen unides en esta activitat) estan programant conferències per als primers dies de cada mes durant tot l’any 2020 amb l’objectiu d’enfilar una programació completa i sofisticada que servisca a l’empresariat i els comerços de la localitat en l’adaptació als nous temps digitals. “La rapidesa amb la qual s’expandeixen les noves tecnologies digitals ens obliguen a estar en contínua formació perquè en esta societat tot caduca ràpid. El món digital compta amb enormes possibilitats però hem d’adaptar-nos i no tindre mai por de començar a aprendre una cosa nova. És per això que des de l’ajuntament hem promogut xarrades amb especialistes de primer nivell que ens ajuden a conèixer les últimes novetats i que per tant poden oferir avantatges competitius als nostres empresaris o comerciants, encara que cal dir que les xarrades poden interessar a tot el públic en general”, argumenta el regidor d’Innovació i Noves Tecnologies, Claudio García.