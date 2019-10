Alberic proclama a la Fallera Major per a 2020, Mª José Fernández

Print This Post

Alberic fa un pas més cap a les falles. El Saló de Plens de la casa consistorial es vestirà de gala demà divendres a partir de les 20.30 hores per a presenciar l’acte de proclamació de la Fallera Major per al curs que tindrà el seu punt àlgid al març del pròxim any amb la setmana josefina.

Les principals autoritats del món del foc local i diversos dirigents de l’ajuntament (entre els quals es trobaran l’alcalde, Toño Carratalá; i el regidor de Falles, Josep Puig) es donaran cita per a la proclamació de María José Fernández Anselmo, a més de la seua Cort d’Honor, que estarà formada per Raquel Benedito Aliaga, Eva Calatayud Cortés, Vivi Calatayud Cortés i Fani Carboneres Tafaner. A més, l’acte servirà per a acomiadar a Gloria Signes, que va ser la màxima representant de les falles alberiquenyes durant el curs de 2019.