Alberic reactiva la festa josefina amb el Mig Any Faller

Tornen les falles d’Alberic. Després de díhuit mesos sense celebracions falleres en la localitat, la reunió entre els representants de l’Ajuntament i la nova Junta Local Fallera, presidida ja per José Ramón Pérez Espinosa, va fructificar en la decisió de celebrar el Mig Any Faller com a avantsala de les festes que d’ací sis mesos s’espera que tornen a oferir tota l’esplendor de les celebracions josefines. La reunió va demostrar la bona sintonia entre les dues institucions, que van consensuar la necessitat de reactivar l’esperit faller i adaptar-se a les exigències sanitàries de la situació però amb la programació d’actes que permeten retrobar-se a tots els fallers i falleres d’Alberic, que durant este temps han mantingut viva la flama de la festivitat. El divendres 17 tindrà lloc un berenar a partir de les 18 hores i a continuació se celebrarà un espectacle infantil a càrrec de l’Ajuntament d’Alberic. La intenció passa per cremar després, de manera simbòlica, un monument faller compost pels “ninots” que van participar en el concurs infantil organitzat pel consistori el mes de març passat. A la nit es tancarà la vetlada amb un sopar popular i un monòleg humorístic. Per part seua, el dissabte 18 cada comissió fallera realitzarà els seus actes.

Així, la setmana vinent se celebraran diferents actes que, malgrat ser estrictes en el compliment de les restriccions sanitàries, permetran que les falles de 2022 es reactiven. En opinió del president de la Junta Local Fallera: “No hi ha millor moment per a reactivar la planificació de les Falles 2022 que realitzant el Mig Any. Treballem amb il·lusió perquè les falleres i fallers d’Alberic puguem gaudir de la nostra festa. Tots junts, com sempre, celebrarem estos actes amb responsabilitat”. Segons va exposar el regidor de Falles, Josep Puig: “Les falles d’Alberic han passat per un moment complicat però els seus fallers i falleres han demostrat el seu amor per la festa i han mantingut viu l’interés. La reactivació de la festivitat amb este Mig Any Faller permet demostrar, una vegada més, que les festes josefines d’Alberic compten amb una salut envejable i que el seu creixement en els últims anys és fruit de la bona coordinació entre les diferents institucions però sobretot del bon fer dels fallers i falleres que han convertit Alberic en epicentre ineludible de la festa del foc valencià”. Les diferents comissions falleres de la localitat s’han reunit al llarg d’esta setmana per a programar les activitats.