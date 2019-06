Alberic reclama a la Conselleria una acció urgent contra la plaga de mosquits

L’Ajuntament d’Alberic exigeix a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una ràpida i contundent acció contra la plaga de mosquits que assola la localitat i altres municipis pròxims i que està afectant la població. L’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, va reclamar “que es posen les piles perquè des del consistori i la Mancomunitat de la Ribera Alta ja no podem fer res més i en els últims dies s’ha demostrat que no és suficient. Les autoritats superiors ens han d’ajudar a combatre una plaga que està afectant la salut de la població. I per ahí no passem. En els últims anys s’han restringit molt els possibles tractaments contra els mosquits per la cura del medi ambient, la qual cosa no ens sembla malament però cal aportar alternatives perquè això no pot suposar que la població patisca les conseqüències. A més, segons ens van informar fa anys, el mosquit tigre, una espècie invasora, es desenvoluparia de forma plena en quatre anys, per la qual cosa podríem estar al seu punt àlgid”. A més, Carratalá va defensar que a l’ajuntament “ens sentim indefensos perquè no podem fer més. Hem estat polvoritzant amb vinagre degut a les fortes restriccions legislatives que tenim els ajuntaments per a este tipus de fumigacions i per la impossibilitat d’utilitzar altres productes nocius per a la naturalesa. Els veïns protesten diàriament i nosaltres fem tot el que podem”.

L’alcalde va demanar també la col·laboració de la ciutadania perquè, segons va explicar, molts dels focus en els quals es reprodueixen els mosquits es troben en propietats privades, on no es té la mateixa cura per exemple amb la proliferació d’estanys d’aigua en els quals naixen les cries. Segons l’Organització Mundial de la Salut entre el 60 i el 80% de les plagues de mosquit tigre i mosca negra es reprodueixen en àmbits privats. “Per tant, necessitem de la col·laboració i la sensibilització de la ciutadania per a lluitar contra una plaga que està afectant el 90% de les poblacions del litoral valencià”, va finalitzar el primer edil.