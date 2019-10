Alberic recorda el llegat de Rafael Giner i Isabel Torres amb la seua Fira de l’Alliberament

Print This Post

Alberic viu esta setmana, entre el 18 i el 20 d’octubre, la quarta edició de la Fira de l’Alliberament, amb la qual rememora el moment històric en el que es va aconseguir la independència municipal del senyor feudal. La Plaça de la Constitució s’omplirà d’activitats, amb una exposició històrica en l’antiga casa consistorial sobre Rafael Giner i Isabel Torres, l’il·lustre mestre de la localitat i la primera dona metgessa del municipi i la primera figura femenina anestesista a la Comunitat Valenciana.

Els actes començaran el divendres amb l’obertura de portes a partir de les 18 hores i un posterior pregó inaugural per part de diversos bufons. Poc després començarà la música, amb sons de l’Edat mitjana, i espectacles de màgia i malabars. El dissabte serà llarg, amb activitats entre primera hora del matí i fins a quasi la mitjanit. Un mercat medieval omplirà de sabor anyenc la cèntrica plaça alberiquenya, amb botigues amb productes artesanals i tradicionals i espectacles durant tot el dia, cas de música en directe, malabars, còmics o contes històrics. També el diumenge tindrà lloc activitat durant tot el dia, amb obertura de les portes del mercat medieval a partir de les 11 hores i amb un programa que alternarà les activitats de caràcter històric cada mitja hora. Durant els horaris d’obertura del mercat hi haurà exposicions sobre curiositats històriques, programació especial per als xiquets i les xiquetes, jocs i atraccions, mercaders i artesans i una taverna amb productes d’època. També un tren de fusta que recorrerà diferents enclavaments d’Alberic.

La programació es complementarà amb l’exposició sobre Rafael Giner Sanz i Isabel Torres Devesa, que estarà disponible en l’Antiga Casa Consistorial en les mateixes hores d’obertura del mercat medieval. L’ajuntament completa amb la mostra (en la qual es podran observar productes originals de l’època dels protagonistes) l’any dedicat als dos importants alberiquenys.