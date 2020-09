Alberic reforça la presència de la Policia Local per a extremar les precaucions sanitàries en la tornada al col·legi

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic activarà a partir del dilluns una campanya policial per a reforçar la presència d’agents en les hores d’entrada i eixida als centres educatius, amb l’objectiu d’extremar les precaucions sanitàries a través del control de la distància social i l’ús de les mascaretes. La Regidoria de Seguretat que comanda María Dalmau i el mateix alcalde, Toño Carratalá; es van reunir en diverses ocasions durant la present setmana tant amb el cap policial com amb els responsables dels centres escolars per a coordinar les accions, assegurant-se que en cada col·legi, centres infantils i en l’institut es comptarà amb presència d’agents a les hores d’entrada i eixida de l’alumnat. També han treballat en la coordinació la regidora de Sanitat, Isabel Beta; i la d’Educació, Virginia Bruñó.

L’ajuntament alberiqueny ha estat durant tot l’estiu condicionant les instal·lacions escolars, per exemple amb la pintura d’instal·lacions o amb la poda dels arbres però ha sigut en les últimes setmanes quan s’ha intensificat la neteja i desinfecció per a assegurar una perfecta posada a punt de cara a l’inici de curs que està previst per a la setmana vinent. A més, com s’ha comentat, s’han realitzat diferents reunions, amb l’aprovació de protocols d’actuació que coordinaran les accions dels diferents col·lectius, tant la comunitat educativa com els efectius de l’ajuntament. “La tornada al col·le precisa de la implicació de tots els elements en lliça: tant dels pares i mares com del professorat i nosaltres com a ajuntament, amb el reforç de la Policia Local. Si alguna cosa hem fet en els últims mesos ha sigut escoltar als que saben i en este cas ens hem reunit diverses vegades en les últimes setmanes amb els diferents membres de la comunitat educativa perquè ens parlen de les seues necessitats i exigències. En funció d’això, actuem. Per això que reforcem la neteja i la presència policial. Esta és una lluita que anem a fer units”, argumenta l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá.