Alberic reobre la piscina coberta gràcies a una temporal gestió municipal

L’Ajuntament d’Alberic torna a obrir la piscina coberta municipal que es va haver de clausurar per la decisió de l’empresa adjudicatària fa uns mesos. El consistori que dirigeix Toño Carratalá ha volgut fer una aposta per l’esport i la vida saludable i s’encarregarà de la gestió fins que la nova companyia adjudicatària es faça càrrec, previsiblement a la fi del mes d’octubre quan finalitze el concurs públic. A més, l’Ajuntament ha volgut reforçar la seva decisió amb la posada en marxa d’un bo únic de 15 € que serà vàlid per al bany lliure fins a estes dates de finals d’octubre, per la qual cosa ja han estat molts i moltes les que s’han inscrit per a gaudir de la piscina coberta. Les instal·lacions s’obriran a l’ús el dijous 9 de setembre (amb horari de dilluns a divendres de 7 a 11 hores i de 17.30 a 21.30 hores; i dissabte i diumenge de 8 a 12 hores) però les inscripcions ja es realitzen en les estades municipals, exactament a l’Ajuntament.

Segons ha expressat l’alcalde, Toño Carratalá: “El compromís amb l’esport i la vida saludable de l’equip de govern que dirigisc és completa i per això hem volgut fer una aposta per una de les instal·lacions més importants que té Alberic com és la piscina coberta municipal. Fa uns anys apostàrem de manera decidida per reobrir-la després de quasi una dècada de tancament i ara no podíem deixar-la tancada pel comportament de l’empresa adjudicatària. És per això que hem volgut fer una gestió pública municipal fins que la nova adjudicació estiga preparada. La piscina coberta d’Alberic ha de ser la piscina de tots els pobles que ens envolten, demostrant que la nostra localitat és capital de la zona”.