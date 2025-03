Alberic reprén l’activitat fallera amb la Cavalcada de Disfresses

Este cap de setmana, les falleres i els fallers d’Alberic han tornat a eixir al carrer per reprendre la programació de les Falles del 2025, ja que el passat dissabte 1 de març l’oratge va obligar a suspendre la Cavalcada de Disfresses, una de les activitats més esperades per les comissions alberiquenyes.

Una setmana després, i amb una pluja de més de 150 litres d’aigua per metre quadrat acumulats durant els últims dies, la Comissió Local Fallera, la Falla El Corral, la Falla Verge de l’Assumpció, la Falla Lo Millor i la Falla l’Amistat van trobar el seu moment per desfilar lluint les seues disfresses i oferir a les veïnes i veïns que assistien de públic unes coreografies molt treballades, puntuades per un jurat extern, el veredicte del qual ja descansa dins d’un sobre tancat.

Els criteris a tindre en compte a l’hora de puntuar la participació van ser, com cada any, la unitat del tema, l’originalitat, l’acció i coreografia, l’esforç i la preparació de les disfresses i la sàtira i/o crítica.

La Falla Lo Millor va ser la primera en desfilar, sota el lema ‘El Mag d’Oz’; la Falla l’Amistat, com a ‘Somiador d’Estreles’, va portar un espectacle tematitzat en un viatge espacial; amb ‘No ens AVAT-iran’, la Falla El Corral va reivindicar la força del poble valencià amb una temàtica basada en la pel·lícula Avatar; la Comissió Local Fallera va celebrar com mereixia el seu 50 aniversari; la Falla Verge de l’Assumpció, capitanejats per Pinotxo i Geppetto, van aprofitar el seu moment per fer crítica de la situació política actual amb ‘Marionetes del Sistema’, on Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz no van passar desapercebuts.

L’Alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, destacava “l’originalitat dels espectacles que hem vist esta vesprada. La capacitat de les valencianes i els valencians per fer crítica des de l’humor és increïble, i això s’evidencia amb l’arribada de les Falles. Després de l’oratge que hem tingut els últims dies, que ens ha obligat a suspendre i ajornar actes fallers i de la Setmana de la Igualtat, és moment de tornar al carrer a celebrar les nostres Falles”.