Alberic restaura els seus deteriorats llibres històrics del Registre Civil

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic ha desenvolupat en les últimes setmana un important treball de conservació del seu patrimoni. El consistori va rebre una ajuda econòmica amb la qual ha pogut restaurar catorze llibres del seu Registre Civil, exactament dels seus volums de naixements, defuncions i matrimonis. De la primera classificació ha restaurat huit llibres, per tres de les altres dues, pertanyents als anys posteriors a la guerra i el principi del règim franquista. Els llibres de registre es trobaven en molt mal estat pel pas dels anys i l’actuació de l’empresa de restauració Gráficas Marí Montañana ha permés que es rehabiliten completament i que s’assegure la seua consulta per a les pròximes dècades. Així s’ha procedit a treballs de desmuntatge dels llibres i neteja manual interior, la reparació dels trencaments i la falta de paper en algunes pàgines, l’allisat de les arrugues i plecs, el cosit manual amb fil de cotó i cordes de cànem en els tirants, el reforç del llom i una nova enquadernació amb el llom del pergamí autèntic, el gravat de les dades del volum i plans de tela anglesa. Els treballs s’han prolongat durant tres mesos i el pressupost total de la intervenció s’ha situat en els tres mil euros.

L’arxiu històric del Registre Civil d’Alberic es va cremar durant la guerra espanyola i només es conserven uns quants volums de principis del segle XX que, curiosament pel seu ús, el secretari en funcions d’aleshores tenia guardats en la seua taula particular. Per tant, després de la contesa es va haver de fer un treball de recuperació dels registres, encara que moltes dades es van perdre per sempre. Des de juny de 2012 es va produir una informatització de la informació per a assegurar la seua conservació.