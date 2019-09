Alberic reuneix els establiments per a organitzar la Fira del Comerç

Print This Post

Alberic celebrarà la quarta edició de la Fira del Comerç al Carrer entre el 30 de novembre i l’1 de desembre, en la qual reunirà de nou desenes d’establiments en un dels principals vials del municipi (la Glorieta) per a promocionar les compres de proximitat i el teixit empresarial local. Ja l’any passat es va produir un important creixement de la participació comercial i milers de persones van passar durant els tres dies pel recinte, que enguany viurà una important remodelació, ampliant els serveis. La regidora de Comerç, Nuria Salom, va confirmar l’aposta del consistori per la fira del comerç local, per la qual cosa s’està treballant perquè continue creixent i representant un espai en el qual els establiments (de tota mena) d’Alberic donen a conéixer els seus productes o serveis i concentren un bon nombre de vendes en pocs dies.

Per a coordinar tota l’activitat, consensuar les modificacions i explicar el projecte, la regidora i els tècnics de l’ajuntament es reuniran amb els comerciants dilluns que ve, 30 de setembre, a partir de les 21 hores en el Saló de Plens de la Casa Consistorial. Tots els establiments que estiguen interessats a participar (en una presència que s’estudia ampliar també a comerços de fora d’Alberic) han de participar en la reunió.