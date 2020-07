Alberic se suma a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic va aprovar en el plenari municipal ordinari celebrat ahir dijous la seua adhesió a la Xarxa de Municipi Protegits contra la Violència de Gènere, després de la proposta realitzada i defensada per la seua regidora d’Igualtat, Isabel Beta. La proposta va aconseguir el suport de totes les formacions polítiques amb representació en el consistori i suposa una mostra més de les accions que l’equip de govern encapçalat per Toño Carratalá està portant en aquesta legislatura en favor de la igualtat entre homes i dones. La Xarxa és una iniciativa de la Diputació de València amb la finalitat d’aconseguir una acció més eficaç en la prevenció, detecció i eliminació de qualsevol forma de violència contra les dones.

“I ací sempre hem estat. I ací sempre volem estar en el futur. Fins que desaparega la violència. Mai està de més ratificar el nostre compromís contra la violència contra les dones i el nostre suport a totes aquelles que la pateixen i és per això que, fruit d’un treball continuat, considerem que és necessari (quasi una obligació) l’adhesió a esta entitat que ens ajuda a ser més fortes contra esta xacra social”, va argumentar la regidora Isabel Beta en el plenari. L’objectiu d’esta xarxa és recolzar-se en els municipis per a l’elaboració de programes, mesures i accions per a l’eradicació de la violència de gènere, així com l’intercanvi d’iniciatives locals entre tots els pobles adherits.

“Des de la Regidoria d’Igualtat hem d’impulsar tota classe de projectes que servisquen per a identificar i difondre bones pràctiques locals en la lluita contra la violència de gènere i per això adherir-nos en esta xarxa suposa un pas més d’este ajuntament i de la Regidoria d’Igualtat. Seguirem. No pararem. Les dones d’Alberic han de percebre que estem al seu costat. De forma convençuda. De manera contundent”, ratificà Beta.

En defensa del sector agroalimentari valencià

El plenari municipal també va aprovar una iniciativa en defensa del sector agroalimentari valencià. Presentada pel regidor del PSPV-PSOE i membre de l’equip de govern, Juan Vergara, en l’escrit es proposen diferents mesures d’aplicació en els àmbits tant nacional com comunitari, per a garantir el futur del sector, fomentar el desenvolupament rural i frenar així el “procés de degradació” que pateix esta indústria en la Comunitat Valenciana. S’insta la Unió Europea a crear mecanismes comunitaris per a analitzar la situació del camp europeu en el qual s’incloga l’agricultura valenciana, com també diverses mesures per a aplicar en la configuració de la nova PAC, entre les quals s’inclou una nova llei europea de cadena alimentària, l’augment de pressupost per a la prevenció i la gestió de crisi o un tractament més just per als cultius mediterranis. Finalment, amb el text també es vol expressar el “reconeixement sincer” al paper que ha jugat el sector primari valencià durant esta crisi sanitària per la seua “responsabilitat i professionalitat” en el proveïment de productes agrícoles i ramaders.

A més, se sol·licita el desenvolupament de la Llei d’Estructures Agràries amb dotació suficient per a aconseguir la modernització d’aquest sector, així com la “reactivació immediata” de la taula de concertació entre la Conselleria d’Agricultura i el sector amb l’objectiu de constituir el “lobby” agrari valencià a Brussel·les. Sobre les mesures d’àmbit comunitari, en la moció se sol·licita a la Unió Europea que a les importacions horta fructícoles de tercers països amb destinació a països europeus “se’ls aplique els mateixos requisits d’entrada que les produccions comunitàries exportades” i el tancament de fronteres per a aquells productes de territoris que incomplisquen les normatives europees.