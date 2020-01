Alberic se suma al duatló amb la seua primera edició el 16 de febrer

Print This Post

Alberic també comptarà a un duatló, la prova combinada que conjumina la carrera a peu i el ciclisme. El club de triatló local ha programat una cita (que representarà la primera edició) per al pròxim 16 de febrer, amb el que s’afig al Circuit de Duatlons de la Ribera, que compta amb cites també a Alzira (aquest pròxim diumenge), Albalat de la Ribera i Algemesí.

El nou duatló ha escenificat la col·laboració i coordinació dels ajuntaments d’Alberic i Massalavés, que acolliran el circuit ciclista i ja s’ha produït una reunió entre els dirigents municipals i els membres del club per a tancar detalls. A pesar que falta pràcticament un mes per a la cita, ja són desenes les persones que s’han apuntat al duatló i el nombre màxim de participants se situa en tres-cents.

El duatló es correrà en modalitat sprint pel que existirà una primera carrera a peu de 5 quilòmetres, una posterior competició ciclista de 20 quilòmetres (amb un circuit pla entre Alberic i Massalavés) i una última carrera a peu de 2’5 quilòmetres. Hi haurà temps de tall i tot participant que no aconseguisca arribar a la primera transició en 40 minuts o segona transició en 2 hores, des de l’inici de la prova, no se li permetrà seguir. La inscripció es pot realitzar a través de la plataforma digital oficial de la Federació Valenciana de Triatló amb un termini màxim fins al 12 de febrer.

El dia de la prova la jornada començarà a primera hora, amb recollida de dorsals a partir de les 8 hores i obertura de la zona de boxs quaranta-cinc minuts després. L’eixida masculina serà a les 10 hores i la femenina cinc minuts després. El lliurament de trofeus serà a les 12.30 hores.