Alberic s’endinsa a l’Àfrica verge

Connect on Linked in

Alberic s’endinsa a l’Àfrica per a observar-la a través del prisma de Raúl Barrero, un fotògraf valencià que ha volgut clavar-se de ple en les poblacions que encara no han patit la contaminació cultural promocionada per la mundialització. El continent africà és vist des d’aquest costat del món com un lloc salvatge i exòtic, en el qual trobem una gran diversitat cultural, gran colorit, tradicions que ens impacten i una gran riquesa de materials. Tot aquest atractiu fa que les colonitzacions s’hagen anat succeint i hagen intervingut en la seua “anatomia”.

La contaminació cultural ha provocat la pèrdua d’identitat d’unes poblacions que cada vegada guarden amb major dificultat una exclusivitat que les fa úniques en el món. Barrero ha anat a la cerca d’aquesta particularitat i l’ha volguda plasmar a través dels rostres. Dels individus i les seues vestimentes i complements. L’exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 17 a 20 hores fins al 15 d’octubre en l’Antic Ajuntament. Amb entrada gratuïta. La inauguració és el dijous 26 de setembre a partir de les 19 hores. “Les fotos de l’exposició responen a dues visites a Àfrica, primer a Etiòpia i després a Angola i Namíbia. Sempre m’ha agradat la fotografia, especialment el retrat. Buscava plasmar per a la història a ètnies o tribus que pràcticament estan en procés de desaparició o immerses en una transformació que les desvirtua. Ja costa trobar poblacions que no estiguen tacades pel turisme. Per a aconseguir-ho hem hagut d’esforçar-nos i apostar per l’exclusivitat. Sempre intentant, a més, guanyar-me la confiança de la gent”, apunta l’autor.

Cada vegada resulta més complicat trobar tribus enclavades en el temps i quan apareix la influència externa la seua transformació és veloç i irreversible. “Amb aquesta exposició es pretén fer una reflexió sobre aquesta realitat des del punt de vista de la moda, utilitzant com a recurs la fotografia. La cerca de la bellesa és una qüestió que interessa ací́ i allí́, però la manera d’expressar-la difereix. I en eixa diferència està la riquesa. Quan la globalització està homogeneïtzant a l’ésser humà és moment de protegir la diversitat”, addueix Barrero.