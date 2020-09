Alberic suspén els actes del Mig Any Faller per la pandèmia

Connect on Linked in

La Junta Local Fallera d’Alberic i els presidents de les sis comissions, en acord amb l’ajuntament, han decidit suspendre els actes del Mig Any Faller per les restriccions i recomanacions sanitàries com a fruit de l’època de rebrots que es viuen en la pandèmia del Covid-19.

Els representants de les festes josefines van publicar ahir un comunicat en el qual expliquen l’acord pres de manera unànime, que suspén la programació prevista per a la primera setmana d’octubre. “Des de la Junta Local Fallera d’Alberic volem transmetre a tots els fallers que ha sigut una decisió molt complicada però s’ha de fer així per responsabilitat. Demanem paciència. Junts ens farem més forts i celebrarem, quan es puga, tot el que no hem pogut celebrar per esta pandèmia. Ànims i tornarem més forts que mai”, exposa el comunicat. L’ajuntament, a través del seu alcalde, Toño Carratalá, va agrair “la comprensió, col·laboració i maduresa que han mostrat els sis presidents de les falles, així com el president i la resta dels membres de la Junta Local Fallera d’Alberic”.