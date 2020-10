Alberic suspén la Fira del Comerç i la Fira de l’Alliberament per la pandèmia

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic ha decidit suspendre també la celebració de dos dels seus principals actes de la tardor, cas de la Fira del Comerç i la Fira de l’Alliberament, que en anys anteriors van concentrar a centenars de persones, consolidant-se en el calendari local. Els rebrots de la pandèmia han obligat a les diferents regidores de les àrees involucrades en l’organització a haver de prendre la decisió de suspendre els actes i posposar-los per a la celebració de 2021, quan s’espera que tot haja passat ja. La Fira del Comerç s’havia convertit en els anys precedents en una cita clau per a la promoció del comerç local d’Alberic, creixent exponencialment fins a convertir-se en un dels caps de setmanes de major activitat econòmica del municipi, amb la participació de desenes de comerços i xicotetes i mitjanes empreses locals. “Enguany no podrà ser i és una pena perquè la dinàmica que havia adquirit la fira ens permetia parlar d’una cita ineludible per al comerç local. No obstant això, no ens quedarem de braços plegats i l’ajuntament protagonitzarà una campanya de promoció de les compres en els diferents establiments locals, perquè Alberic és una gran centre comercial a l’aire lliure i les seues botigues ofereixen tota classe de productes, de primera qualitat i amb el millor tracte”, addueix la regidora de l’àrea, Nuria Salom.

Per part seua, la Fira de l’Alliberament Senyorial d’Alberic suposa una unió de tradició, història, gastronomia, fotografia i esport, amb la qual es commemora el final de l’època senyorial en la localitat, un fet que es va produir en 1836, després d’una pugna legal que va durar 80 anys i que va servir per a posar fi al descontentament dels habitants d’Alberic per la gran desigualtat que oferia el sistema feudal. Any a any, els assistents a l’esdeveniment podien gaudir d’un ventall de possibilitats que omplin de color els carrers d’Alberic, cas d’expositors gastronòmics i artesanals, balls tradicionals, cercaviles, animació musical o exposicions fotogràfiques. “L’any que ve tornarem amb més força i la Fira de l’Alliberament suposarà una nova oportunitat per a recordar la nostra història i viure-la a través de la cultura”, argüeix la regidora de Cultura, Virginia Bruñó.