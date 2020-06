Alberic tanca la seua piscina d’estiu després de defecar involuntàriament un xiquet

Connect on Linked in

L’empresa que gestiona la piscina municipal d’estiu d’Alberic s’ha vist en l’obligació d’activar els protocols de desinfecció després de defecar ahir diumenge un xiquet, de manera involuntària, en el got aquàtic. És per això, que l’ajuntament ha decidit tancar la instal·lació durant els dies en què es desenvolupen les anàlisis, amb l’objectiu d’evitar qualsevol tipus d’infecció.

La piscina es va obrir el divendres a l’ús i durant el cap de setmana va registrar la presència de nombroses persones, sobretot xiquets. Compta amb un aforament limitat pel compliment de les exigències sanitàries que han marcat les autoritats superiors per a combatre la pandèmia del Coronavirus, a més de torns, que es divideixen en matinal o vespertí. Va ser ahir diumenge quan un xiquet va defecar en el got, activant-se immediatament el protocol de neteja i desinfecció que es pressuposa durarà diversos dies, per la qual cosa la instal·lació romandrà tancada. Ara, l’empresa gestora treballa en la configuració d’exigents mesures per a assegurar que un incident similar no torne a succeir, encara que s’entén que és un fet fortuït que és complicat evitar a vegades, sobretot tractant-se de xiquets.