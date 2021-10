Alberic torna a ser la localitat de la Ribera Alta amb més distincions en la gala dels paratges naturals urbans

Connect on Linked in

Alberic ratifica la seua capitalitat verda a la Ribera Alta. El municipi va tornar a ser condecorat amb tres distincions en la gala que l’associació Viles en Flor va celebrar ahir dijous a Picanya, reconeixent de nou l’aposta de la localitat alberiquenya per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. A Picanya van estar l’alcalde, Toño Carratalá; el regidor de Serveis Múltiples, Juan Vergara i dos representants de l’equip de jardineria local. La iniciativa de l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (Asfplant) es desenvolupa amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València i pretén fomentar el desenvolupament sostenible de la infraestructura verda urbana. El jurat ha atorgat ja, en tres ocasions consecutives (encara que la gala de l’any passat no va poder celebrar-se per la pandèmia), les tres distincions a Alberic per a reconéixer l’equipament jardiner de quasi 12 metres quadrats per habitant, valor molt destacable respecte a les mitjanes espanyoles. Amb especial esment per a la Muntanyeta, el pulmó verd del municipi.

Els representants municipals van rebre fa algunes setmanes al jurat del col·lectiu naturista. La iniciativa mediambiental cerca la protecció, millora i posada en valor dels espais verds en els municipis valencians i contribuir amb això a millorar la qualitat de vida dels seus habitants i la seua cohesió social, a més de millorar la imatge dels municipis i els seus encants de cara a visitants i turistes. La proposta també compta amb els objectius de generar espais de formació, reflexió i debat entorn de la gestió sostenible dels pobles i ciutats i promoure els espais verds com a punt de trobada de relacions socials intergeneracionals, a més de millorar la consciència social cap a les polítiques de sostenibilitat ambiental i potenciació dels espais verds urbans.