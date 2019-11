Alberto Miquel Silla, guanyador dels premis Vicent Galbis 2019

Connect on Linked in

El segon i tercer premi van ser per a Adrián Rescalvo i Berta Belinchón, respectivament El Conservatori de Música Professional de Torrent va acollir ahir a la vesprada la XIX gala de lliurament dels Premis d’Interpretació Musical Vicent Galbis; uns reconeixements que se celebren de manera anual i estan dirigits a tot l’alumnat de tots els instruments i cant que han obtingut el premi Professional de Música en la fase de centre. En l’edició d’enguany es va alçar amb el primer premi Alberto Miquel Silla, per la seua meravellosa interpretació amb el trombó. D’igual manera, en l’acte es va fer el lliurament dels premis professionals de música per al curs 2018 – 2019.

El segon premi Galbis va recaure en Adrián Rescalvo García, amb el contrabaix, i el tercer per a Berta Belinchón Gimeno, amb l’oboé. El guardó està dotat amb tres premis de 800, 500 i 300 €, respectivament. La regidora d’Educació, Patricia Sáez, va acompanyar a l’alumnat del centre i a la directora del Conservatori, Fani Blanch, en aquesta important cita que, a més, és un homenatge en honor a la memòria de Vicent Galbis, un il·lustre músic i professor de música torrentino que va estar molt implicat amb l’ensenyament i amb el Conservatori, sent professor de Llenguatge Musical des de la seua fundació fins a la seua jubilació l’any 2000. En aquest sentit, Sáez va destacar “la gran labor que Vicent Galbis va realitzar en el Conservatori de Torrent, que cada any forma a grans professionals i que premien el seu esforç i dedicació convocant premis tan importants com són els Galbis”.

La segona part de l’acte de lliurament de premis va estar composta per un concert amb Centennial Overture (Fanfare), J. Vicente Egea (obra encàrrec de la Banda “La Pamplonesa” en el centenari de la seua creació); Tempte de batalla de VIII to (instrumentació Francisco Amaya) atribuïda a Sebastian Aguilera d’Heredia Grup de Metalls Percussió: José Diago i Miguel Barberá, director: Francisco Amaya. I per a tancar la vetlada, el guanyador de la XIX edició dels premis Galbis, Alberto Miquel, va delectar al públic amb Meditation Hidas Frigyes amb el seu trombó i instrumentació de Francisco Amaya.