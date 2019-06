Alberto Yago Canet renuncia voluntàriament a la seua acta de regidor d’Alzira donant pas al número 4 de la llista Fernando Pascual

Connect on Linked in

El PSOE alzireny va celebrar ahir una Assemblea Extraordinària en la que el regidor electe en el número 2 de la candidatura del PSOE a Alzira en les Eleccions Municipals del 26M, Alberto Yago Canet, presentava la seua renuncia voluntària a l’acta de regidor que va obtindre les passades eleccions. En conseqüència, Fernando Pascual Moscardó, número 4 de la candidatura i president del partit a nivell local serà el regidor que faja ús de l’acta el pròxim 15 de juny, dia de constitució dels Ajuntaments.

Yago va exposar davant l’Assemblea Extraordinària els seus motius per a fer efectiva la renúncia de l’acta, destacant que davant la complicada situació en que ha quedat la repartició de forces el més convenient és que la nova etapa estiga afrontada per gent amb vertadera experiència política per tal d’aconseguir donar-li la volta a l’actual situació amb treball decidit i ferm, com s’ha estat fent fins ara, per tal que la ciutadania se’n adone de la implicació i ganes del PSOE per millorar la nostra ciutat.

Tant la secretaria general, Isabel Aguilar, com el secretari d’organització, Salva Roses, alaven la valentia d’Alberto Yago al prendre una decisió tant complicada, “la qual cosa respectem en estos moments en els que els socialistes alzirenys som els més autocrítics amb nosaltres mateix i el nostre objectiu passa per revertir el resultat que ens van deixar les urnes el 26M”.

Al llarg dels últims quatre anys de legislatura i des del Govern de coalició hem estat treballant a diari des de les regidories que estaven al nostre càrrec: Festes, Turisme, Comerç, Patrimoni Cultural, Arxiu, Gestió Urbanística, Servies Públics, Educació i Infància, així com Participació Ciutadana. Aplegats a este punt estem disposat a seguir lluitant, des de les delegacions que ens corresponguen per tal de seguir fent d’Alzira una millor ciutat, amb més oportunitats i molt més amable amb el vianant, com bé hem deixat patent en la legislatura que ara aplega a la seua fi.

A l’Assemblea Extraordinària també és va determinar el calendari de consulta a la militància referent als Acords de Govern i Sessions d’Investidura als Ajuntaments.