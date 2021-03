Alboraia acollirà un dels punts de vacunació massiva contra el coronavirus

Sanitat prepara 161 punts de vacunació per a immunitzar a quasi 4 milions de persones

L’Ajuntament d’Alboraia, en converses amb Sanitat, ha oferit diferents espais municipals per a coordinar tot el procés de vacunació que tindrà lloc en aquest municipi.



L’alcalde de la localitat, Miguel Chavarría afirma que Alboraia està preparada per a acollir tot el procés de vacunació massiva: “Li hem oferit a la Conselleria de Sanitat diversos espais de la Ciutat de l’Esport com la pista interior, l’exterior, a més del frontó, i estan estudiant les seues característiques i necessitats”, indica el primer edil.



La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública està preparant a tots els Departaments de Salut per a coordinar el procés de vacunació massiva, de manera que comence a partir del pròxim mes d’abril.



Per a això, s’ha remés a les gerències dels departaments un protocol d’actuació en el qual s’expliquen les condicions que han de complir, tant els espais que albergaran els circuits de vacunació, com els criteris assistencials quant als equips de vacunació específics i la preparació dels materials necessaris per a poder dur-ho a terme.



En aquest sentit, la previsió és realitzar una mitjana de 400.000 vacunacions setmanals en la Comunitat Valenciana. Per a això, s’han establit tres tipus de demarcacions per a reagrupar als municipis en funció del número de població i tenint en compte el nombre de sessions que ha de realitzar cada equip de vacunació específic per a arribar a tota la població.



Així, en els municipis de menys de 10.000 habitants que compten amb punt de vacunació, aquest se situarà al costat d’un centre de salut o en locals municipals. En els municipis de 10.000 a 50.000 habitants, la ubicació serà en locals municipals definits pel departament de salut.



I finalment, en aquells municipis de més de 50.000 habitants està previst establir la vacunació massiva als hospitals de campanya i en altres espais definits per la Conselleria de Sanitat, com la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, la Ciutat de la Llum d’Alacant, la Institució Firal Alacantina (IFA) d’Elx i l’Auditori i el Palau de Congressos de Castelló de la Plana.



A més, els espais de vacunació han d’estar situats el més pròxim possible als nuclis de població i han de ser accessibles mitjançant vehicles particulars i transport públic, així com reunir les condicions adequades per a establir els circuits d’entrada i eixida.



Cal assenyalar que la Conselleria de Sanitat ha establit un protocol tenint en compte la necessitat de dur a terme un procés de vacunació efectiu, àgil i equitatiu. I al seu torn, es té en compte la necessitat de continuar amb l’assistència sanitària habitual dels centres sanitaris. Per això, en els centres de salut es vacuna a la població vulnerable, i per a la població general, s’han establit aquests espais de vacunació específics.



Equips de professionals per a la vacunació massiva



Un altre dels criteris contemplats en el protocol és la dotació de recursos humans per a poder dur a terme la vacunació massiva, per la qual cosa es crearan equips de vacunació específics, que coordinaran tot el procés de vacunació des de l’arribada del pacient fins que és vacunat.



Aquests equips estaran formats per dues infermeres, un administratiu, personal facultatiu, auxiliars d’infermeria, així com zeladors i personal de seguretat.



A més, en els punts de vacunació s’establiran àrees diferenciades habilitant un circuit unidireccional amb la finalitat de mantenir la distància de seguretat i establir les mesures preventives, des que arriba el pacient fins que passa a la sala postvacunació en la qual ha de romandre almenys 15 minuts per si hi haguera alguna reacció adversa.



En definitiva, tot el procés de vacunació s’ha dissenyat amb la finalitat d’administrar les vacunes a la quantitat més gran de població indicada, i en el menor temps possible.



Punts de vacunació establits



S’han establit 161 punts de vacunació diferents al llarg de tota la Comunitat Valenciana en funció de la població que rebrà la vacuna en cadascun d’ells. En total, són 3.915.482 persones d’entre 18 i 80 anys, a excepció dels grups que ja han rebut la vacuna (com per exemple, sanitaris, personal d’emergències). Aquests són els municipis que comptaran amb punt de vacunació. A la resta se’ls assignarà un punt de vacunació de referència en poblacions pròximes.

Menys de 50.000 habitants: Morella, Peníscola, Traiguera, Alcalà de Xivert, Benicarló, Vinaròs, Cabanes, Albocàsser, Vall d’Alba, Orpesa del Mar, L’Alcora, Benicàssim, El Grau de Castelló, Almassora, Montanejos, Betxí, Nules, Onda, La Vall d’Uixó, Borriana, El Puig de Santa Maria, Faura, Estivella, Almenara, Puçol, Sogorb, Rafelbunyol, Tavernes Blanques, Meliana, Almàssera, Museros, Foios, Alboraia, Massamagrell, Ademús, Rocafort, Xelva, Benaguasil, Vilamarxant, Godella, La Pobla de Vallbona, Montcada, L’Eliana, Bétera, Llíria, Burjassot, Massanassa, Alcàsser, Albal, Silla, Catarroja, Aiora, Utiel, Requena, Picanya, Montserrat, Picassent, Paiporta, Alaquàs, Xirivella, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Benifaió, Almussafes, Alginet, Alberic, L’Alcúdia, Carcaixent, Carlet, Cullera, Algemesí, Sueca, Alzira, Castelló de Rugat, Vilallonga, Grau de Gandia, Tavernes de La Valldigna, Oliva, Bellreguard, Orba, El Verger, Pedreguer, Ondara, Pego, Teulada, Benissa, Calp, Xàbia, Dénia, Moixent, La Pobla Llarga, Albaida, L’Olleria, Benigànim, Castelló, Xella, Canals, Xàtiva, Ontinyent, Banyeres de Mariola, Onil, Castalla, Cocentaina, Muro d’Alcoi, Ibi, Callosa d’En Sarrià, L’Alfàs del Pi, La Nucia, Altea, Vilajoiosa, Xixona, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, El Campello, Biar, Pinós, Sax, Monòver, Novelda, Villena, Monfort, Santa Pola, Dolores, Catral, Bigastre, Albatera, Almoradí, Callosa de Segura, Sant Miquel de les Salines, Pilar de La Horadada, Guardamar del Segura, Rojales, Cheste, Turís, Chiva, Buñol, Riba-Roja de Túria, Quart de Poblet, Manises, Aldaia, Mislata, Asp i Crevillent.



Més de 50.000 habitants: Vila-real, Sagunt, Port de Sagunt, Paterna, Torrent, Gandia, Alcoi, Benidorm, Petrer, Elda, San Vicent del Raspeig, Oriola i Torrevieja.