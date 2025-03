Alboraia acull la XI Trobada de la” Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas “

L’àrea de la dona de la Unió Llauradora i Ramadera ha preparat un ampli programa sobre conciliació i corresponsabilitat en el sector agrari

Alboraia acollirà demà divendres 7 i dissabte 8 de març la XI Trobada de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, una iniciativa que reunirà més de 60 dones de totes les comunitats autònomes per a reflexionar sobre els desafiaments que enfronten en el sector agrari.

L’esdeveniment, organitzat amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona, abordarà temes clau com la conciliació de la vida personal i professional, la corresponsabilitat en les tasques agrícoles i el lideratge femení en el món rural.

Un espai de debat i formació per a les dones rurals

La trobada es desenvoluparà mitjançant taules redones, ponències i tallers pràctics, amb l’objectiu de proporcionar eines efectives per a fomentar la participació de les dones en la presa de decisions i la innovació dins del sector agrari. L’àrea de la dona de la Unió Llauradora i Ramadera ha dissenyat un programa complet sota el lema “Dones en el sector agrari: desafiaments, conciliació i corresponsabilitat”.

Acte inaugural i primeres ponències

La inauguració de la trobada tindrà lloc a les 10:15 hores a càrrec de:

Pilar Bernabé , delegada del Govern en la Comunitat Valenciana

, delegada del Govern en la Comunitat Valenciana Carles Peris , secretari general de LA UNIÓ

, secretari general de LA UNIÓ Rosa Arranz, presidenta de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas

A les 11 hores, Miriam Mestre, tècnica de Cooperatives Agro-Alimentàries de la Comunitat Valenciana, impartirà una ponència sobre “Desigualtats de gènere en l’accés a la terra i recursos productius”.

A les 12 hores, la secretària autonòmica del sistema sociosanitari de la Generalitat, Elena Albalat, parlarà sobre “Dones rurals en zones amb risc de despoblació”.

A les 13 hores, es durà a terme una taula redona sobre “Legislant per a les dones rurals: reptes i respostes”, moderada per Isabel Navarro, de la comissió executiva de la Unió Llauradora i Ramadera. Hi intervindran:

Paula Espinosa , diputada de Compromís en les Corts

, diputada de Compromís en les Corts Ana Besalduch , diputada del PSPV en les Corts i alcaldessa de Sant Mateu

, diputada del PSPV en les Corts i alcaldessa de Sant Mateu Candela Anglés, diputada del PP en les Corts

A la vesprada, Teresa Escrivà, de la Fundació Llauradors Solidaris, impartirà una ponència sobre dinàmiques de participació, motivació i lideratge.

Visites didàctiques i recorregut per l’Horta

El dissabte, abans de les conclusions de la trobada, es realitzaran diverses visites didàctiques, com:

Explotacions de xufa a l’Horta

Empresa solidària Món Orxata , dedicada a la fabricació d’orxata dins de la Denominació d’Origen

, dedicada a la fabricació d’orxata dins de la Denominació d’Origen Un recorregut per l’Horta tradicional

L’acte se celebrarà a l’Hotel Olympia d’Alboraia (Mestre Serrano, 5).