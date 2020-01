Alboraia afectada per la borrasca Gloria

Connect on Linked in

El servei de seguretat ciutadana juntament amb la brigada del municipi estan pendents de com evoluciona el temporal en la localitat.

El temporal i la borrasca Gloria està afectant a tot el nostre territori, per la qual cosa s’estan extremant les precaucions en el nostre municipi. El passeig marítim ha sigut una de les zones més afectades per les inundacions i els túnels s’han anat tancant i obrint segons la situació i recomanacions.



Quant a centres educatius, tots continuen oberts, excepte l’IES Patacona, que ha sol·licitat eixir abans de classe a causa de filtracions d’aigua en algunes de les seues aules prefabricades.



L’Ajuntament d’Alboraia juntament amb la Policia Local i Protecció Civil està pendent de tots els centres educatius i s’informarà de les decisions segons la situació.



Les séquies tenen un cabal important, però de moment es mantenen bé, excepte la séquia de la Vora que està arribant al seu límit i està sent vigilada. Ha pujat molt el nivell de la mar en la dàrsena del port, sobretot en el Club Nàutic.



El servei de busos està tenint problemes en la zona de la Patacona, perquè els accessos des d’Alboraia s’estan tallant de manera intermitent per les inundacions, però el servei es manté de moment. Les activitats a l’aire lliure s’han suspés per al dia de hui, igual que es va fer el dilluns.



Demanem precaució i calma a tots els habitants, especialment a l’hora de conduir. Continuen atents als canals oficials, no entren en zones inundables i tinguen especial precaució en les zones amb molts arbres.