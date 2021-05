Alboraia amplia fins al 6 de juny el termini per a sol·licitar les Ajudes Parèntesis i inclou 47 nous col·lectius en elles

Connect on Linked in

El consistori ha abonat 74.000 euros més en un segon pagament a 31 sol·licituds del Pla Resistir, per la qual cosa ja ha desemborsat un total de 167.800 euros

L’Ajuntament d’Alboraia ha allargat fins al 6 de juny el termini per a sol·licitar les Ajudes Parèntesis que contempla el Pla Resistir i ha inclòs 47 nous col·lectius en elles com a sectors relacionats amb les arts gràfiques, la fotografia, taxi, activitats de reparació, etc. Ho ha fet, mitjançant un decret que es pot consultar en el lloc web oficial del consistori (alboraya.es), després de fer efectiu el pagament de 74.000 euros per a 31 de les sol·licituds rebudes. El desemborsament es suma al que es va realitzar fa un parell de setmanes de 93.800 euros, el qual va cobrir les primeres 39 peticions, i en aquests moments s’està preparant la tercera transferència.

D’aquesta manera, l’ingrés total ascendeix ja als 167.800 euros dels 861.116 euros que li corresponen al consistori d’aquesta iniciativa. Això suposa haver donat suport a 70 persones que s’han adherit al programa de reforç del teixit comercial i empresarial de la localitat que s’ha impulsat des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum que encapçala Sebastián Torres per a pal·liar les conseqüències financeres de la pandèmia COVID-19.

Ara com ara, hi ha registrades 181 sol·licituds que s’aniran tramitant durant les pròximes setmanes. L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, continua animant a les empreses locals a demanar aquestes ajudes i recorda que l’Ajuntament “està al costat dels comerciants d’Alboraia per a donar-los suport en tot moment”.

Per a això, l’Agència de Desenvolupament Local (96 186 93 50) està disponible per a resoldre qualsevol dubte del tràmit o dels requisits, entre altres accions com l’augment de la inversió al comerç local en els Pressupostos Municipals 2021 respecte a l’exercici anterior.