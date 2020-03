Alboraia amplia les seues mesures preventives pel coronavirus i tanca platges i parcs

Print This Post

L’Ajuntament d’Alboraia ha hissat la bandera roja a les seues platges com a resposta a l’arribada de turistes procedents de zones de risc per la pandèmia del coronavirus. A més de la prohibició del bany a les platges de Port Saplaya y La Patacona, el consistori també ha tancat l’accés als parcs públics i ha establit un sistema telefònic de cita prèvia per a les seues oficines d’atenció a la ciutadania (AMIC) en una sèrie d’iniciatives que pretenen evitar les aglomeracions i assegurar la protecció ciutadana.

D’aquesta manera, el consistori amplia les mesures decretades en el ban de les actuacions extraordinàries preses amb motiu de la pandèmia del COVID-19 seguint les indicacions de la Generalitat Valenciana, que ja decretava l’ajornament de les festes falleres i la suspensió de qualsevol esdeveniment esportiu i sociocultural del municipi, així com el tancament d’edificis públics.