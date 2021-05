Alboraia aprova condecorar dos agents de la Policia Local pels seus 25 anys de servei i estudiar l’ampliació d’horari de la Biblioteca Pública Municipal

Connect on Linked in

El Ple Municipal va ser celebrat de manera telemàtica per primera vegada per a provar l’eficàcia i funcionalitat de la nova eina

L’Ajuntament d’Alboraia ha aprovat per unanimitat la proposta de condecoració a dos agents de la Policia Local que han complit 25 anys prestant servei: Ricardo Martín i Francisco Albero. Ho ha fet en l’última sessió ordinària del Ple Municipal, que també ha donat llum verda a la modificació dels plecs dels contractes dels serveis de neteja en edificis municipals i d’espais verds i manteniment de platges, després d’atendre les al·legacions presentades per les associacions professionals dels sectors corresponents. Aquestes modificacions es van aprovar amb el suport de PSOE, Izquierda Unida i Partido Popular i les abstencions de Compromís, Ciudadanos i Vox.

Les dues mocions presentades van ser institucionals. Ciudadanos va proposar estudiar l’ajust de l’horari de la Biblioteca Pública Municipal tenint com a model el de les universitàries de València i obrir els dissabtes al matí o almenys en els mesos d’exàmens. Com va explicar el regidor de Cultura, Manuel Andreu, la biblioteca ja va fer un primer ajust d’horari fa uns mesos i es va habilitar la sala multiusos de la Casa de Cultura com a sala d’estudis amb 30 preses de corrent per als portàtils dels estudiants. Encara que les majors dificultats d’adaptació horària està en l’obertura dels dissabtes, el regidor es va mostrar a favor de reestudiar les possibilitats.

A més es va aprovar la proposta pel PP per a estudiar, com cada any, deixar sense efecte la implantació de la zona blava (ORA) en La Patacona, enguany per la situació singular de la pandèmia, o per contra, estudiar noves alternatives que beneficien als residents. La regidora d’Urbanisme, Ana Brú, va recordar que les targetes per a residents també porten cost i és un obstacle legal fer qualsevol tipus de reserva viària sense cost per als veïns, però s’estudiaran noves alternatives. En un primer pas ja s’ha habilitat nous espais d’aparcament durant els caps de setmana per a evitar molèsties a les persones residents en la zona.

Seguidament, l’alcalde, Miguel Chavarría, va donar els habituals comptes: Serveis Socials ha concedit el mes de maig 62 ajudes d’emergència amb una inversió de 37.970 euros; Igualtat ha participat en la Xarxa Temàtica de Municipis Lliures de Violència de Gènere i ha assessorat les associacions locals per a formar el Consell dels Dons; des de Transparència i Participació se superen ja les 4.000 persones usuàries en el servei de difusió d’informació de Whatsapp i ha prestat 500 atencions en xarxes i 190 per aquesta aplicació. El primer edil va aprofitar, també, per a felicitar en nom de la Corporació Municipal a totes les persones implicades a habilitar l’espai de vacunació massiva contra la COVID-19 (Policia Local, Protecció Civil, Centre de Salut, Brigada Municipal i el departament d’Esports, entre altres).

Finalment, IU va llegir un comunicat en nom de la plataforma ‘Més Horta, Menys Formigó’ a la qual va contestar l’alcalde expressant el seu malestar per les acusacions infundades “contra tots els grups polítics que han estat en el govern municipal” que es van abocar en l’escrit per a justificar la seua oposició a la mínima ampliació del Polígon de la Mar prevista en la revisió del Pla General.