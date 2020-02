Alboraia aprova importants mesures relatives a la violència de gènere, millores en el polígon i promoció del comerç local

Connect on Linked in

El Ple Municipal també ha acordat insistir en la necessitat de l’arribada de l’EMTa Port Saplaya



El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alboraia ha aprovat en l’última sessió ordinària celebrada recentment el protocol intern per a la mobilitat d’empleades públiques víctimes de violència de gènere i l’adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. D’aquesta manera, la iniciativa, proposta per la regidoria d’Igualtat que lidera Zeudi Estali secundada per tots els grups polítics, a excepció de Voxque va votar en contra, pretén facilitar el trasllat a una altra administració pública a aquelles dones que ho necessiten per a refer les seues vides després d’haver sigut o estar sent víctimes d’aquesta violència.



Un altre dels punts del dia va incidir en la renovació per unanimitat de l’acord amb la Diputació de València pel qual se li cedeix la gestió de la recaptació executiva d’alguns ingressos de dret públic (coneguts com a IBI, IAE, etc.) després d’haver reformulat les seues bases.



Pel que respecta a les mocions, de les cinc propostes presentades, tres d’elles es van elevar a institucionals. D’aquesta manera, totes les formacions van secundar de manera unànime la proposta de Ciudadanosrelacionada amb la reanimació del comerç local.



En la segona moció institucional es va acordar continuar insistint que la millor opció per a Port Saplayaés que l’EMTarribe a aquest nucli de població d’Alboraia i donar suport a la sol·licitud d’Alboraia i altres pobles de sol·licitar la disponibilitat del bono oroi de les diverses targetes que ofereix el servei.



Relativa a actuacions en el polígon industrial III, es va aprovar la moció institucional per a continuar treballant amb IVACE(Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) en millores per als polígons amb ajudes disponibles. Ja s’han dut a terme actuacions en la il·luminació i la senyalització viària, i en breu essol·licitarà subvenció per a la col·locació de càmeres de vigilància amb la finalitat de garantir i protegir camions i naus industrials.



L’alcalde, qui també va donar compte que s’ha millorat el període mitjà de pagament, que essitua ara en 30dies, va realitzar un informe sobre els danys causats per la borrasca Gloria.



Entre les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament, s’ha aconseguit que Demarcació de Costes deixe traslladar arena sobrant de Pataconaa Port Saplayanord per a equilibrar la situació de l’arena, s’han recollit les algues que el temporal va depositar a les platges urbanes, i per indicació de Costes s’han deixat les algues a la platja natural.



L'alcalde va donar les gràcies als diferents equips de neteja que es van posar a treballar immediatament en tots els passejos marítims i platges d'Alboraia. A més s'han valorat les necessàries obres de reparació en el passeig marítim nord de Port Saplayai del dic embarcador del port esportiu de la mateixa zona que han experimentat danys importants. A un total d'uns 340.000 euros ascendeixen els danys i les reparacions previstes, neteja, etc. Finalment, va agrair la implicació de tots en la volta a la normalitat al més prompte possible dels passejos i a les veïnes i veïns d'Alboraia la seua paciència i col·laboració.