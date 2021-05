Alboraia aprova la licitació de la millora del servei de neteja d’espais verds, platges i desembocadures de séquies i d’edificis municipals

Connect on Linked in

El Ple Municipal també ha aprovat la regularització de vehicles en la dàrsena de Port Saplaya, la realització de mercats agrícoles i el foment d’ajudes als joves

L’Ajuntament d’Alboraia ha donat llum verda a la licitació per a la nova contractació del servei de neteja i manteniment dels espais verds i el de platges i desembocadures de séquies. Amb els vots a favor de PSOE, Esquerra Unida i Partit Popular i les abstencions de la resta de grups amb representació en el Ple Municipal, s’ha millorat en general les condicions de prestació d’aquests serveis. Entre elles, la incorporació d’un camió cistella durant tot l’any per a atendre urgències i millorar els treballs de poda o una partida de compra de vegetació que es complementa amb un programa específic de reposició d’arbres. A les platges s’augmenta el servei i s’afigen dos tractors a les labors de neteja de les platges.

En la mateixa línia, amb els mateixos vots, ha tirat avant la licitació del contracte del servei de neteja d’edificis municipals. La millora contempla més hores i maquinària per a atendre col·legis i centres esportius, recollint així els augments d’hores que es van implantar a causa de la COVID-19 i que es mantindran en gran part després de la pandèmia per prevenció.

Ciutadans va presentar dues mocions que es van elevar a institucional. La primera, relativa a la senyalització de la dàrsena de Port Saplaya amb la finalitat de fomentar la convivència ciutadana, indicant que s’eviten vehicles per la dàrsena com a bicicletes, patinets o motos. La segona busca sol·licitar al Govern d’Espanya més ajuda als joves per ser un dels sectors més castigats per les últimes crisis econòmiques i que troben dificultats per a accedir a una ocupació estable, independitzar-se o adquirir un habitatge, siga en lloguer o en propietat.

Per part del grup Compromís es va presentar una moció per a acordar amb el Consell Agrari la realització de mercats agrícoles a Alboraia, elevada a institucional i que persegueix ajudar i promoure el consum de productes de proximitat del municipi, tal com proposa el Pla de Dinamització de l’Horta d’Alboraia, entre altres accions. La segona proposta versava sobre la liberalització de les patents de les vacunes del COVID, que va tirar avant amb els vots de Compromís, Ciutadans i IU i l’abstenció del PSOE.

El Ple Municipal, a proposta d’IU, va fer una declaració institucional de condemna de les amenaces de mort rebudes per diverses personalitats polítiques del país. Seguidament, l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, va donar compte al Ple de diverses mesures dutes a terme durant l’últim mes, com els pagaments efectuats de les ajudes del Pla Resistir al comerç local de 74.000 euros més. També des de Benestar Social s’han concedit 59 ajudes d’emergència. D’altra banda la Unitat d’Igualtat ha realitzat les campanyes del Dia de la Visibilitat Lèsbica i “La Violència que no es veu”.

L’alcalde va informar que s’ha signat un nou conveni amb la Guàrdia Civil per a millorar la seguretat ciutadana i com cada trimestre ha donat compte de la Línia Verda, que ha resolt pràcticament el 60% de les incidències presentades, quedant la resta en tràmit o en arracada d’assignació.